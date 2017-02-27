Додано: Сер 23 жов, 2019 21:13

orest написав: Про боротьбу олігархів правильно, все решта ні. До влади на 5 років прийшли люди, які налаштовані заробити максимум за цей час. Заробити не на рефінансі, банкопаді, валютних качелях адже схема спалена і під мікроскопом у мвфів і компанії. Люди орієнтовані на імпорт більше, на внутрішнє споживання пального, газу (структури відомих і згадуваних тут творців Зеленського-президента вже наростили видобуток нафти-газу), різноманітних послуг (застовбили місця в аеропортах-портах, зд і газотранспортна на підході) і тд, а для цього потрібен міцний курс нацвалюти. Плюс низький курс - знаряддя в боротьбі з конкурентами, переважно експортерами. Знову ж грн ОВДП, на яких треба заробити а не спалити заробіток курсовими втратами (і через 5 років також заробити на цьому!!!). Ну і при стабільному курсі валютні заначки просто і щасливо перейдуть в грн депозити, не просто так же ж завгар 8 тримав і викупив спокійно всю ВКВ включаючи ЗВР...

Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося, а якщо конвертація заначок дрібних і середніх кровосісь, заробітчан пригальмує то і нижче літом підемо https://censor.net.ua/news/3155554/doll ... grn_kabmin ...

А якщо ахмето-новинсько-порохо-косюки енд ко захочуть заробити, то будуть мусіти змиртися і сидіти тихо.

П.С. Або скидати жорстоко і безжалісно до весни... Про боротьбу олігархів правильно, все решта ні. До влади на 5 років прийшли люди, які налаштовані заробити максимум за цей час. Заробити не на рефінансі, банкопаді, валютних качелях адже схема спалена і під мікроскопом у мвфів і компанії. Люди орієнтовані на імпорт більше, на внутрішнє споживання пального, газу (структури відомих і згадуваних тут творців Зеленського-президента вже наростили видобуток нафти-газу), різноманітних послуг (застовбили місця в аеропортах-портах, зд і газотранспортна на підході) і тд, а для цього потрібен міцний курс нацвалюти. Плюс низький курс - знаряддя в боротьбі з конкурентами, переважно експортерами. Знову ж грн ОВДП, на яких треба заробити а не спалити заробіток курсовими втратами (і через 5 років також заробити на цьому!!!). Ну і при стабільному курсі валютні заначки просто і щасливо перейдуть в грн депозити, не просто так же ж завгар 8 тримав і викупив спокійно всю ВКВ включаючи ЗВР...Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося, а якщо конвертація заначок дрібних і середніх кровосісь, заробітчан пригальмує то і нижче літом підемо...А якщо ахмето-новинсько-порохо-косюки енд ко захочуть заробити, то будуть мусіти змиртися і сидіти тихо.П.С. Або скидати жорстоко і безжалісно до весни...

Доброго вечора. Завжди із цікавістю читаю ваші повідомлення, але тут вимушений не погодитись. Вважаю, що все що ви написали вище, це те як ви собі уявляєте розвиток подій. І ймовірність що все так відбудеться рівно така ж як і навпаки. Тобто 50/50.Курс нижче 24/24,5 не вигідний нікому в Україні. Абсолютно нікому!!! Як ми всі переконались, при зміні курсу в будь яку сторону ціни в нас змінюються тільки в сторону збільшення. Відповідно реальний дохід пересічного не росте. Більшість як витрачала 50% доходу на продукти при курсі 28/29, так продовжує стільки ж тратити у % співвідношенні при курсі 25.Ми сировинна країна із від'ємним торговим балансом. Знову ж таки при таких обставинах курс 23 грн/дол тільки погіршить і без того важку ситуацію.Якщо так відбудеться як ви написали, то набагато важливіше має значення стабільність курсу, а не його падіння до рівня 23 грн/дол. Ба більше, думаю курс 26/26,5 набагато кращий для реалізації описаного вами плану і такий курс влаштує абсолютно всіх.Погоджуюсь із думкою тих форумчан хто пише, що є резон купляти $ коли він дешевше 25 грн. Але також вважаю, що є резон відкоригувати співвідношення гривня/валюта в сторону збільшення % гривневих заощаджень. Особливо якщо є можливість вкластись в ОВДП.