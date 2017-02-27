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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2539254025412542

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 309
Не нижче 24.50
54%
168
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:01

  Puente написав:От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...
У нас море галузей де курс 2 грн=1 долар
Наприклад
громадський транспорт , перукарні,освіта.....
Чим швидше ці галузі будуть в своєму ціноутворенні підтягуватись до ціноутворення ЄС(США) - тим вища буде гривнева інфляція і тим більша буде девальвація долара-якби не парадоксально це звучало.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:02

  edgar_po написав:
  orest написав:До влади на 5 років прийшли люди, які налаштовані заробити максимум за цей час.
А потім про таку країну як наша будуть згадувати в літописах :) чи прийде інший Зе?

А потім ,після їхнього по максимуму, про існування колись давно такої країни як наша, будуть згадувати в зарубіжних хроніках.

Ви це мабуть Едґаре мали на думці
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:14

  Puente написав:От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...

MPP Consultig перестала рассчитывать инфляционный паритет, можно самому досчитать:

Зображення
http://www.mppconsulting.com.ua/news/0077.html
komp
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:20

stargazer можна й так
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:27

  Puente написав:От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...

Не змінюється з тією ж швидкістю тому що курс, крім інфляції залежить і від багатьох інших чинників. Але у довгостроковому періоді рано чи пізно поточний курс і «рівноважний» перетинаються. При цьому слід враховувати не лише гривневу інфляцію, але також і доларову. Наприклад, якщо підрахувати відповідні інфляції/курси починаючи з 1996 року, то рівноважний курс на 30.09.2019 буде 21,96.
Останнього разу відповідне «перетинання» було на початку 2014 року, коли поточний курс різко пішов у гору і став значно більше «рівноважного» (на 31.01.2014 поточний був 8,16 а рівноважний 9,57).
Зараз поточний і рівноважний також поступово наближаються один до одного (поточний зверху, а рівноважний знизу)) , але не так швидко, як у 2014 році
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 21:13

  orest написав:Про боротьбу олігархів правильно, все решта ні. До влади на 5 років прийшли люди, які налаштовані заробити максимум за цей час. Заробити не на рефінансі, банкопаді, валютних качелях адже схема спалена і під мікроскопом у мвфів і компанії. Люди орієнтовані на імпорт більше, на внутрішнє споживання пального, газу (структури відомих і згадуваних тут творців Зеленського-президента вже наростили видобуток нафти-газу), різноманітних послуг (застовбили місця в аеропортах-портах, зд і газотранспортна на підході) і тд, а для цього потрібен міцний курс нацвалюти. Плюс низький курс - знаряддя в боротьбі з конкурентами, переважно експортерами. Знову ж грн ОВДП, на яких треба заробити а не спалити заробіток курсовими втратами (і через 5 років також заробити на цьому!!!). Ну і при стабільному курсі валютні заначки просто і щасливо перейдуть в грн депозити, не просто так же ж завгар 8 тримав і викупив спокійно всю ВКВ включаючи ЗВР...
Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося, а якщо конвертація заначок дрібних і середніх кровосісь, заробітчан пригальмує то і нижче літом підемо https://censor.net.ua/news/3155554/doll ... grn_kabmin ...
А якщо ахмето-новинсько-порохо-косюки енд ко захочуть заробити, то будуть мусіти змиртися і сидіти тихо.
П.С. Або скидати жорстоко і безжалісно до весни... :roll:

Доброго вечора. Завжди із цікавістю читаю ваші повідомлення, але тут вимушений не погодитись. Вважаю, що все що ви написали вище, це те як ви собі уявляєте розвиток подій. І ймовірність що все так відбудеться рівно така ж як і навпаки. Тобто 50/50.
Курс нижче 24/24,5 не вигідний нікому в Україні. Абсолютно нікому!!! Як ми всі переконались, при зміні курсу в будь яку сторону ціни в нас змінюються тільки в сторону збільшення. Відповідно реальний дохід пересічного не росте. Більшість як витрачала 50% доходу на продукти при курсі 28/29, так продовжує стільки ж тратити у % співвідношенні при курсі 25.
Ми сировинна країна із від'ємним торговим балансом. Знову ж таки при таких обставинах курс 23 грн/дол тільки погіршить і без того важку ситуацію.
Якщо так відбудеться як ви написали, то набагато важливіше має значення стабільність курсу, а не його падіння до рівня 23 грн/дол. Ба більше, думаю курс 26/26,5 набагато кращий для реалізації описаного вами плану і такий курс влаштує абсолютно всіх.
Погоджуюсь із думкою тих форумчан хто пише, що є резон купляти $ коли він дешевше 25 грн. Але також вважаю, що є резон відкоригувати співвідношення гривня/валюта в сторону збільшення % гривневих заощаджень. Особливо якщо є можливість вкластись в ОВДП.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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""Про невідкладні заходи щодо сталого функціонування підприємств теплопостачання Донецької та Луганської областей" від 12 жовтня 2019 р. № 875 Київ
Правительство Гончарука обязало "Нафтогаз" поставлять газ на оккупированную территорию."
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наконец-то пошло адекватное планирование, а не информационная обработка оленей завышенными курсами:
https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/23/652889/
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 01:17

  Alex2006 написав:Наконец-то пошло адекватное планирование, а не информационная обработка оленей завышенными курсами:
https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/23/652889/

Другими словами амплитуда профит-калебаний курса government-менялами закладывается в указанном и протестированном диапазоне.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 03:04

  Alex2006 написав:Наконец-то пошло адекватное планирование, а не информационная обработка оленей завышенными курсами:
https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/23/652889/

Все будет с точностью до наоборот.
Zebra
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