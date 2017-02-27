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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2019 03:35
orest написав:
Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося
При курсе 23 и таких ценах отсюда не то что люди , а и куры убегут.
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andrein
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Пон 21 жов, 2019 12:45
d44
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