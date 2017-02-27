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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2019 07:52
andrein написав: orest написав:
Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося
При курсе 23 и таких ценах отсюда не то что люди , а и куры убегут.
это точно
в июле я сравнивал цены на продукты в Европе и нас при курсе 26 за дол. - у нас бОльшая часть корзины стоила дороже, и это если брать для сравнения цены в Ашане, а не в других сетях "покучерястее"
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