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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2541254225432544>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 311
Не нижче 24.50
54%
169
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 07:34

  andrein написав:
  orest написав:Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося

При курсе 23 и таких ценах отсюда не то что люди , а и куры убегут. :)


Про кур- хорошо, плюсанул.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 07:52

  andrein написав:
  orest написав:Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося

При курсе 23 и таких ценах отсюда не то что люди , а и куры убегут. :)


это точно
в июле я сравнивал цены на продукты в Европе и нас при курсе 26 за дол. - у нас бОльшая часть корзины стоила дороже, и это если брать для сравнения цены в Ашане, а не в других сетях "покучерястее"
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:При курсе 23 и таких ценах отсюда не то что люди , а и куры убегут.

Тут люди не потрібні... потрібна скупка землі "по дешману" при курсі 22грн/1уе і пару мільйонів рабів на плантаціях.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Курс нижче 24/24,5 не вигідний нікому в Україні. Абсолютно нікому!!! Як ми всі переконались, при зміні курсу в будь яку сторону ціни в нас змінюються тільки в сторону збільшення. Відповідно реальний дохід пересічного не росте. Більшість як витрачала 50% доходу на продукти при курсі 28/29, так продовжує стільки ж тратити у % співвідношенні при курсі 25.

Так уж абсолютно никому? Этот курс выгоден людям с высокими доходами в гривне, они сейчас скупают доллар по 25 а потом будут сливать его по 30+.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:32

  budivelnik написав:
  Puente написав:От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...
У нас море галузей де курс 2 грн=1 долар
Наприклад
громадський транспорт , перукарні,освіта.....
Чим швидше ці галузі будуть в своєму ціноутворенні підтягуватись до ціноутворення ЄС(США) - тим вища буде гривнева інфляція і тим більша буде девальвація долара-якби не парадоксально це звучало.

а как "девальвація долара" связана с недооцененными услугами? цену на услуги формирует рынок и транспорт по 40 грн за поездку ездил бы пустой. Разве что маршрутчик меньше долларов купит если будет воздух возить, и его хозяин который окончательно перестанет обновлять парк автомашин.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 жов, 2019 08:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:33

  andrein написав:
  orest написав:Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося

При курсе 23 и таких ценах отсюда не то что люди , а и куры убегут. :)

Моє шанування. Практично ті ж самі слова були на устах більшості коли курс став 12 після 8, а потім 20 після 12-13 (економіка такого курсу не витримає), при 25-26 після 20. І ніхто не згадував по експорт-імпорт, адже експорт був доступний маленькій кучці дуже обраних.
А зараз вже багато хто експортує і там продає дешевше ніж тут, щоб не докладати лишніх зусиль, а вирвати кусок ринку не хитрим допотопним демпінгом, а цінами тут компенсувати витрати на "експасію"...
Я нікого ні до чого не закликаю, просто викладаю свою думку, адже більшість з червня повторює мантру "скоро ріст, пружина, ракета, економіка такого курсу не втримає", а курс там де є. Економіка витримає все - це живий організм, сильніші і гнучкіші адаптуються, пристосуються, еволюціонують і підуть дальше...
Кожен мусить зробити свій вибір: повторювати мантри чи комплексно оцінювати реальну ситуацію; дивитися на малоінформативний торгбаланс чи аналізувати ширші і численніші чинники; нарощувати заощадження у вкв чи диверсифікуватися... І бути готовим нести відповідальність за свої вчинки, а не шукати винних (начитавсянездав, послухавпередумав, всікозли(зебри) :wink: ).
Всім гарного дня
П.С. Завтра у Драгі "дембельський акорд" :roll:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:54

  komp написав:
  Puente написав:От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...

MPP Consultig перестала рассчитывать инфляционный паритет, можно самому досчитать:

Зображення
http://www.mppconsulting.com.ua/news/0077.html

Та я цю табличку пам"ятаю ...
Але вон ж така собі - парадоксальна . Ніхто на неї не дивиться і не користується . Питання в тому - якби слідували такому паритету - економіці було б краще ?
І ще навіть далі - якби штучно все було прив"язано до курсу - наприклад вартість послуг і зарплати - що б було . ВВП був би точно значно вищим ...
Востаннє редагувалось Puente в Чет 24 жов, 2019 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:55

  Сибарит написав:
  Вкладчик1234 написав:Тем временем в Украине гремят "шкандалі" об отказе всемирных автоконцернов размещать производство в Украине по причине коррупции

Мы же на финансовом форуме!
Коррупция - это причина для телевизора.
Ни огромные масштабы коррупции, несмотря на смертную казнь, ни совершенно непривычный и непонятный уклад жизни и способ мышления контрагентов, ни государственная зарегулированность не мешают автоконцернам открывать производства в Китае, причем на условиях создания СП с местными предприятиями.
С экономической точки зрения нет никакого смысла открывать у нас производство по причине очень малого внутреннего рынка. Выгоднее разместить у соседей с более емким рынком, а нам возить оттуда - меньше платится пошлин и дешевле логистика.


по работе ездил по командировкам и общался с разными топами в Германии, примерно по встрече в неделю, так или иначе заходил разговор за Украину (типа а вы отудова?), все так или иначе пытались влезть на наш рынок, и все обожглись, и причина именно в необычайном зарегулировании всего, в протеворечивых законах-подзаконных актах-вказивках разных, в корупции и неробающей судебной системе.

Да, и коррупция собственно никого не пугает, в 70% стран корупция и ничего, биснес заходит, инвестирует, проблема Украины была и есть в быстроте смены верхушки и соответственно правил игры в экономике и в конечном итоге смене конечных получателей мзды. Сегоня ты с условным "Кучмой" договариваешься а завтра "Юля", через полгода "Ехануров", сейчас вот опять поменяются все власти, нет преемственности, нет устойчивых правил (пусть плохих, пусть корупционных), бизнес не может планировать долговременные инвестиции.

А вы откровенно передергиваете, чтобы поддержать свой тезис - что важный, но далеко не единственный фактор большого внутреннего рынка является определяющим, вы берете экстремальный случай - Китай, если идти на поводу у вашей логики, то вопрос - а где же рост в Индии, Индонезии, Пакiстане, Нигерии и Бангладеш (они все больше России)? И почему есть перенос производства в Чехию, Ирландию, да даже в Польшу (а они все меньше Украины)?

Так что не надо подводить под нищенским состоянием Украины (вторая беднейшая страна Европы) теоретическую базу, вон Грузия провела реформы, и глядика - обогнaла Украину. :wink:
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 24 жов, 2019 09:12, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Кожен мусить зробити свій вибір: повторювати мантри чи комплексно оцінювати реальну ситуацію; дивитися на малоінформативний торгбаланс чи аналізувати ширші і численніші чинники; нарощувати заощадження у вкв чи диверсифікуватися... І бути готовим нести відповідальність за свої вчинки, а не шукати винних

Якби не останнє речення, то схоже було б на черговий загон :)
Насправді, до бісу той курс, байдуже, з якого стартувати. Було 28, стало 24, розмістився у гривні під 15%, і за рік опинився, перераховуючи в термінах курсу, майже там, де хотів би; далі - радій та заробляй. Одне тільки питання: яка ймовірність, що така гарна картина протримається... - а скільки вона протримається гарантовано? Ну, чи хоча б, майже гарантовано? Ажде після цього і настане те, про що Ви сказали у кінці:
... І бути готовим нести відповідальність за свої вчинки, а не шукати винних

Гривня гарна для тих, для кого коливання ї є основою заробітку, але геть не комфортна для довгострокового планування чогось іншого.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:59

  Вовка-тренер написав:
  andrein написав:
  orest написав:Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося

При курсе 23 и таких ценах отсюда не то что люди , а и куры убегут. :)


Про кур- хорошо, плюсанул.


Волшебная логика допысувачив, почему тогда при курсе 8 уезжали/бежали меньше? :mrgreen: :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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