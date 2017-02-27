Додано: Чет 24 жов, 2019 08:55

Сибарит написав: Вкладчик1234 написав: Тем временем в Украине гремят "шкандалі" об отказе всемирных автоконцернов размещать производство в Украине по причине коррупции Тем временем в Украине гремят "шкандалі" об отказе всемирных автоконцернов размещать производство в Украине по причине коррупции

Мы же на финансовом форуме!

Коррупция - это причина для телевизора.

Ни огромные масштабы коррупции, несмотря на смертную казнь, ни совершенно непривычный и непонятный уклад жизни и способ мышления контрагентов, ни государственная зарегулированность не мешают автоконцернам открывать производства в Китае, причем на условиях создания СП с местными предприятиями.

С экономической точки зрения нет никакого смысла открывать у нас производство по причине очень малого внутреннего рынка. Выгоднее разместить у соседей с более емким рынком, а нам возить оттуда - меньше платится пошлин и дешевле логистика. Мы же на финансовом форуме!Коррупция - это причина для телевизора.Ни огромные масштабы коррупции, несмотря на смертную казнь, ни совершенно непривычный и непонятный уклад жизни и способ мышления контрагентов, ни государственная зарегулированность не мешают автоконцернам открывать производства в Китае, причем на условиях создания СП с местными предприятиями.С экономической точки зрения нет никакого смысла открывать у нас производство по причине очень малого внутреннего рынка. Выгоднее разместить у соседей с более емким рынком, а нам возить оттуда - меньше платится пошлин и дешевле логистика.

по работе ездил по командировкам и общался с разными топами в Германии, примерно по встрече в неделю, так или иначе заходил разговор за Украину (типа а вы отудова?), все так или иначе пытались влезть на наш рынок, и все обожглись, и причина именно в необычайном зарегулировании всего, в протеворечивых законах-подзаконных актах-вказивках разных, в корупции и неробающей судебной системе.Да, и коррупция собственно никого не пугает, в 70% стран корупция и ничего, биснес заходит, инвестирует, проблема Украины была и есть в быстроте смены верхушки и соответственно правил игры в экономике и в конечном итоге смене конечных получателей мзды. Сегоня ты с условным "Кучмой" договариваешься а завтра "Юля", через полгода "Ехануров", сейчас вот опять поменяются все власти, нет преемственности, нет устойчивых правил (пусть плохих, пусть корупционных), бизнес не может планировать долговременные инвестиции.А вы откровенно передергиваете, чтобы поддержать свой тезис - что важный, но далеко не единственный фактор большого внутреннего рынка является определяющим, вы берете экстремальный случай - Китай, если идти на поводу у вашей логики, то вопрос - а где же рост в Индии, Индонезии, Пакiстане, Нигерии и Бангладеш (они все больше России)? И почему есть перенос производства в Чехию, Ирландию, да даже в Польшу (а они все меньше Украины)?Так что не надо подводить под нищенским состоянием Украины (вторая беднейшая страна Европы) теоретическую базу, вон Грузия провела реформы, и глядика - обогнaла Украину.