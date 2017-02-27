Про кур- хорошо, плюсанул.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2019 07:34
Додано: Чет 24 жов, 2019 07:52
это точно
в июле я сравнивал цены на продукты в Европе и нас при курсе 26 за дол. - у нас бОльшая часть корзины стоила дороже, и это если брать для сравнения цены в Ашане, а не в других сетях "покучерястее"
Додано: Чет 24 жов, 2019 08:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 24 жов, 2019 08:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так уж абсолютно никому? Этот курс выгоден людям с высокими доходами в гривне, они сейчас скупают доллар по 25 а потом будут сливать его по 30+.
Додано: Чет 24 жов, 2019 08:32
а как "девальвація долара" связана с недооцененными услугами? цену на услуги формирует рынок и транспорт по 40 грн за поездку ездил бы пустой. Разве что маршрутчик меньше долларов купит если будет воздух возить, и его хозяин который окончательно перестанет обновлять парк автомашин.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 жов, 2019 08:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 24 жов, 2019 08:33
Моє шанування. Практично ті ж самі слова були на устах більшості коли курс став 12 після 8, а потім 20 після 12-13 (економіка такого курсу не витримає), при 25-26 після 20. І ніхто не згадував по експорт-імпорт, адже експорт був доступний маленькій кучці дуже обраних.
А зараз вже багато хто експортує і там продає дешевше ніж тут, щоб не докладати лишніх зусиль, а вирвати кусок ринку не хитрим допотопним демпінгом, а цінами тут компенсувати витрати на "експасію"...
Я нікого ні до чого не закликаю, просто викладаю свою думку, адже більшість з червня повторює мантру "скоро ріст, пружина, ракета, економіка такого курсу не втримає", а курс там де є. Економіка витримає все - це живий організм, сильніші і гнучкіші адаптуються, пристосуються, еволюціонують і підуть дальше...
Кожен мусить зробити свій вибір: повторювати мантри чи комплексно оцінювати реальну ситуацію; дивитися на малоінформативний торгбаланс чи аналізувати ширші і численніші чинники; нарощувати заощадження у вкв чи диверсифікуватися... І бути готовим нести відповідальність за свої вчинки, а не шукати винних (начитавсянездав, послухавпередумав, всікозли(зебри) ).
Всім гарного дня
П.С. Завтра у Драгі "дембельський акорд"
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Чет 24 жов, 2019 08:54
Та я цю табличку пам"ятаю ...
Але вон ж така собі - парадоксальна . Ніхто на неї не дивиться і не користується . Питання в тому - якби слідували такому паритету - економіці було б краще ?
І ще навіть далі - якби штучно все було прив"язано до курсу - наприклад вартість послуг і зарплати - що б було . ВВП був би точно значно вищим ...
Востаннє редагувалось Puente в Чет 24 жов, 2019 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 жов, 2019 08:55
по работе ездил по командировкам и общался с разными топами в Германии, примерно по встрече в неделю, так или иначе заходил разговор за Украину (типа а вы отудова?), все так или иначе пытались влезть на наш рынок, и все обожглись, и причина именно в необычайном зарегулировании всего, в протеворечивых законах-подзаконных актах-вказивках разных, в корупции и неробающей судебной системе.
Да, и коррупция собственно никого не пугает, в 70% стран корупция и ничего, биснес заходит, инвестирует, проблема Украины была и есть в быстроте смены верхушки и соответственно правил игры в экономике и в конечном итоге смене конечных получателей мзды. Сегоня ты с условным "Кучмой" договариваешься а завтра "Юля", через полгода "Ехануров", сейчас вот опять поменяются все власти, нет преемственности, нет устойчивых правил (пусть плохих, пусть корупционных), бизнес не может планировать долговременные инвестиции.
А вы откровенно передергиваете, чтобы поддержать свой тезис - что важный, но далеко не единственный фактор большого внутреннего рынка является определяющим, вы берете экстремальный случай - Китай, если идти на поводу у вашей логики, то вопрос - а где же рост в Индии, Индонезии, Пакiстане, Нигерии и Бангладеш (они все больше России)? И почему есть перенос производства в Чехию, Ирландию, да даже в Польшу (а они все меньше Украины)?
Так что не надо подводить под нищенским состоянием Украины (вторая беднейшая страна Европы) теоретическую базу, вон Грузия провела реформы, и глядика - обогнaла Украину.
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 24 жов, 2019 09:12, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 24 жов, 2019 08:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якби не останнє речення, то схоже було б на черговий загон
Насправді, до бісу той курс, байдуже, з якого стартувати. Було 28, стало 24, розмістився у гривні під 15%, і за рік опинився, перераховуючи в термінах курсу, майже там, де хотів би; далі - радій та заробляй. Одне тільки питання: яка ймовірність, що така гарна картина протримається... - а скільки вона протримається гарантовано? Ну, чи хоча б, майже гарантовано? Ажде після цього і настане те, про що Ви сказали у кінці:
Гривня гарна для тих, для кого коливання ї є основою заробітку, але геть не комфортна для довгострокового планування чогось іншого.
Додано: Чет 24 жов, 2019 08:59
Волшебная логика допысувачив, почему тогда при курсе 8 уезжали/бежали меньше?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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