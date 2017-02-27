RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2541254225432544

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 311
Не нижче 24.50
54%
169
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:00

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Наконец-то пошло адекватное планирование, а не информационная обработка оленей завышенными курсами:
https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/23/652889/

Все будет с точностью до наоборот.

Да-да, мы до сих пор ждем "раньше 32 не сливаться" :mrgreen:
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
Повідомлень: 4004
З нами з: 13.06.15
Подякував: 190 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:03

headshaker
Так там же все насправді написано :
...нарощувати заощадження у вкв чи диверсифікуватися...
Реально скільки цей форум існує - стільки і спливають такі суперечки і сумніви .
У кожного врешті з"являється своя тактика і стратегія ...
Puente
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тем временем "Міняйло" показывает Продажа 24.9491, а межбанк 25,1162. Слишком большой отрыв, как думаете кто кого будет догонять?
сосед
 
Повідомлень: 143
З нами з: 01.08.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:16

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Наконец-то пошло адекватное планирование, а не информационная обработка оленей завышенными курсами:
https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/23/652889/

Все будет с точностью до наоборот.

Да-да, мы до сих пор ждем "раньше 32 не сливаться" :mrgreen:


Ага.
Всех убаюкают курсом 24.8, может даже ниже поставят, вдолбят пересичному, что выше никак не будет, загонят в гривну.
А потом - 26, 28, "что это такое?", 30, "зельц виноват", шок :shock: , "ну что пора наверное покупать", :shock: :shock: ..... "куплю ка я еще на кредитные прихватбанка" - ну и где-то на 40 может остановимся.
:mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1743
З нами з: 11.10.16
Подякував: 821 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2541254225432544
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сосед і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1601, 1602, 1603
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16025 1924546
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2019 03:14
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6731 1466037
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 13:57
vovan_prm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
286 30677
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 12:45
d44

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77899)
24.10.2019 10:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.