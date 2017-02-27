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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2019 09:00
Zebra написав:
Все будет с точностью до наоборот.
Да-да, мы до сих пор ждем "раньше 32 не сливаться"
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:03
headshaker
Так там же все насправді написано :
...нарощувати заощадження у вкв чи диверсифікуватися...
Реально скільки цей форум існує - стільки і спливають такі суперечки і сумніви .
У кожного врешті з"являється своя тактика і стратегія ...
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Puente
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:14
Тем временем "Міняйло" показывает Продажа 24.9491, а межбанк 25,1162. Слишком большой отрыв, как думаете кто кого будет догонять?
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сосед
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:16
Alex2006 написав: Zebra написав:
Все будет с точностью до наоборот.
Да-да, мы до сих пор ждем "раньше 32 не сливаться"
Ага.
Всех убаюкают курсом 24.8, может даже ниже поставят, вдолбят пересичному, что выше никак не будет, загонят в гривну.
А потом - 26, 28, "что это такое?", 30, "зельц виноват", шок
, "ну что пора наверное покупать",
..... "куплю ка я еще на кредитные прихватбанка" - ну и где-то на 40 может остановимся.
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Alex2007
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Пон 21 жов, 2019 12:45
d44
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