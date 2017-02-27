Додано: Чет 24 жов, 2019 10:07

Sanna написав: "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні https://censor.net.ua/ua/news/3155579/l ... nutrishnih



Мечтатели... "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в УкраїніМечтатели...

Для того,чтобы колесики внутреннего потребительского и делового оптимизма закрутились необходимо:1.Ну ,во-первых, элементарно дать людям свободных денег - , к примеру,обеспечить хотя бы стабильность цен на коммуналку,на пару лет забыть вообще про то, что в стране существует малый бизнес - никаких проверок, наездов,пресса и т.п.,обеспечить приемлимые цифры инфляции,и по моему мнению - неплохо было бы, чтобы люди забыли вообще про фактор валютного курса - вверх,или вниз,эти все качели ни к чему хорошему не приводят ,люди метаются туда-сюда, то покупают,то продают, а надо чтобы была уверенность,прогнозированность, что резких скачков не будет и не фиг лишний раз ,без необходимости покупки недвижимости,или авто - поднимать прибыль обменкам и банкам.2.Ну ,и правила, игры для всех должны быть одинаковы, люди должны почувствовать, что налоги должны платить все, в т.ч. и главный злодей страны - Валерьевич.3.И еще,необходимо в этот сложный экономически период, все-таки особое налогообложение крупного бизнеса,имеющего базу в виде советского наследия,приватизированного на шару, к недрам и прочим ресурсам.4.Ну а так называемый средний бизнес, к которому я отношу компашки типа Розетки, которых немеренно развелось, так вообще ни фига не платит. Халява не может длиться вечно.Только при неискривленной экономике - может возродиться как доверие простых инвесторов, так и внешних,ПИИ и т.п.