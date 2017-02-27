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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25432544254525462547>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 312
Не нижче 24.50
54%
169
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 312
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:57

  vitaliian написав:меняйло это реальный спрос, а межбанк может светить только хотелки без сделок.

міняйло може світити заявки неадекватів. Котрі кидають оголошення, а реально не купляють і не продають.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:58

  somilitark написав:
Волшебная логика допысувачив, почему тогда при курсе 8 уезжали/бежали меньше? :mrgreen: :mrgreen:


А про колонии заробитчан в єрафии до 2013 года, в том числе и нелегальные, скромно умолчим?
Про упрощение визового режима после безвиза после 2016 года?
Доходы и з.п. пересчитанные в долларах до 2013 и в период 2015-2017 года тоже - ну его. Оно и правильно - тут уже и торговый баланс - неинформативен, и промрост (тот что около нуля год к году) - то такое.

Главное потом вовремя переобутся на ходу. Ну и дописать - каждый должен принимать решения сам. Ну ясное дело, что сам, а кто ещё?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

+ 20коп набрал межбанк за 1 час после открытия
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:04

  Sanna написав:"Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні https://censor.net.ua/ua/news/3155579/l ... nutrishnih

Мечтатели...


Ні, не мрійники. Я про це говорив ще після результатів першого туру президентських. У ІВК і команди немає нічого святого,як кажуть у народі. В нього тільки бізнес і бізнес партнери. Немає кумів, сватів, братів, йому не хрестити дітей з митниками, ексдепутатами, податківцями і рештою прикоритних, які напакували десятки млрд уо.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прилюднив дані щодо вкладів фізичних осіб в банках-учасниках фонду станом на 1 жовтня.
Про це говориться в повідомленні фонду.
Сума вкладів становила 443,6 млрд. гривень.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб станом на 1 жовтня 2019 вклади в національній валюті становили 255,2 млрд. гривень, вклади в іноземній валюті - 188,4 млрд. гривень.
Кількість вкладників станом на 1 жовтня 2019 року- 42,7 млн.
Кількість вкладників з вкладами понад 200 000 гривень становить 402,2 тис., сума їхніх вкладів - майже 249,4 млрд. гривень.
Станом на 1 жовтня в банках-учасниках фонду налічується 1,3 млн. вкладників-ФОП, що становить 3% всіх вкладників. Сума їх коштів в банках становить 28,7 млрд. гривень, або 6,5% від загальної суми вкладів.

Виділене жирним - це тільки вершечок айсбергу, думаю ніхто в цьому не сумнівається. Легалізація іде, це тільки початок. Її цілі і кінцеві результати - питання друге. А якщо хтось не захоче - "подзвоню Баканову" :wink: :mrgreen:
П.С. А зручний курс, як і говорив, буде. Хто і як його використає...
Востаннє редагувалось orest в Чет 24 жов, 2019 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Где sinus? Он как раз говорил про движение с 24.10.2019.
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:07

  Sanna написав:"Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні https://censor.net.ua/ua/news/3155579/l ... nutrishnih

Мечтатели...



Для того,чтобы колесики внутреннего потребительского и делового оптимизма закрутились необходимо:


1.Ну ,во-первых, элементарно дать людям свободных денег - , к примеру,
обеспечить хотя бы стабильность цен на коммуналку,
на пару лет забыть вообще про то, что в стране существует малый бизнес - никаких проверок, наездов,пресса и т.п.,
обеспечить приемлимые цифры инфляции,
и по моему мнению - неплохо было бы, чтобы люди забыли вообще про фактор валютного курса - вверх,или вниз,
эти все качели ни к чему хорошему не приводят ,люди метаются туда-сюда, то покупают,то продают, а надо чтобы была уверенность,прогнозированность, что резких скачков не будет и не фиг лишний раз ,без необходимости покупки недвижимости,или авто - поднимать прибыль обменкам и банкам.

2.Ну ,и правила, игры для всех должны быть одинаковы, люди должны почувствовать, что налоги должны платить все, в т.ч. и главный злодей страны - Валерьевич.

3.И еще,необходимо в этот сложный экономически период, все-таки особое налогообложение крупного бизнеса,имеющего базу в виде советского наследия,приватизированного на шару, к недрам и прочим ресурсам.


4.Ну а так называемый средний бизнес, к которому я отношу компашки типа Розетки, которых немеренно развелось, так вообще ни фига не платит. Халява не может длиться вечно.

Только при неискривленной экономике - может возродиться как доверие простых инвесторов, так и внешних,ПИИ и т.п.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:13

kravchukmv1987
И куда Синус вещает, 26 будет? Хмельницкий окна светят 25.15
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:30

  Автор77 написав:
  Sanna написав:"Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні https://censor.net.ua/ua/news/3155579/l ... nutrishnih

Мечтатели...



Для того,чтобы колесики внутреннего потребительского и делового оптимизма закрутились необходимо:...

Нам бы, для начала, научится писать в соответствующих ветках форума, а то главный злодей получается не "Валерьевич", а Вы
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:31

  andrein написав:
  orest написав:Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося

При курсе 23 и таких ценах отсюда не то что люди , а и куры убегут. :)

Заниженный курс это субсидирование бедными богатых. При заниженном курсе импорт, который богатые потребляют в большем объеме (от бензина для крузаков до импортных продуктов питания) становится дешевле, а таможенные платежи для бюджета с социальными программами - меньше.
komp
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:34

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Коррахунки - 50 498,99(55 020,99 − 4 522,01) млн.
Овернайти дебіт - 14,5%(15%) - 18 558(13 690 + 4 868) млн.
Овернайти кредіт - 18,5%(19%) - 0(0 - 0) млн.

Загальна ліквідність 50 498,99 + 18 558 - 0 = 69 056,99(68 710,99 + 346(− 697,04)) млн. гривень.

НБУ вчора нічого не робив: ні купував, ні продавав.
А ось Автономні чинники трошки додали 345,99 млн. грн. Вже третій день поспіль забрали готівку з оббіґу. Тому додали на коррахунки 690,04 млн. грн. Вчора знову ліквідність на -259,82 млн.грн. пішла до Державної казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Так вчора ніхто і не відгукнувся про те, що платять після 20 числа, бо налоговий період позаду, а якісь платежі ідуть!

Загальна ліквідність зовсім трошечки та підросла, і вона перевищує середнє значення.

Як ми казали раніше, лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках. Який не який, а є прибуток в 14,5 відсотків річних. Коррахунки добряче присіли, та гроші пішли на Овернайти дебіт і будуть сьогодні на ринку, хоча і в другій половині дня.

Коррахунки гарно сіли, і вони пішли під норматив середньої ліквідності.

Гроші для купівлі доляра здається є, і вчора налили доляра, повернув валютні ОВДП. Та на те, здається, його(доляр) сьогодні з ранку ніхто продавати не бажає, бо він так пре в гору! Хтось великі дівіденди зібрався виводити.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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