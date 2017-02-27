RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2544254525462547>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 312
Не нижче 24.50
54%
169
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 312
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:34

Готові до ревальвації, взули кеди?
Топорно працюють Смолій, НБУ та решта. Ревальвували майже до 24, потім відскочили до 25 за два дні.
Востаннє редагувалось tobias в Чет 24 жов, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 4994
З нами з: 21.01.08
Подякував: 391 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:35

  tobias написав:Готові до ревальвації, взули кеди?

С чего вдруг?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9532
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6334 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Kripo написав:а где же рост в Индии, Индонезии, Пакiстане, Нигерии и Бангладеш

Может вы удивитесь, но это одни из самых быстро растущих экономик.
komp
1
 
Повідомлень: 7949
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2073 раз.
Подякували: 3085 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:35

  J написав:""Про невідкладні заходи щодо сталого функціонування підприємств теплопостачання Донецької та Луганської областей" від 12 жовтня 2019 р. № 875 Київ
Правительство Гончарука обязало "Нафтогаз" поставлять газ на оккупированную территорию."
:evil: :evil: :evil:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1470
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:37

tobias
Так даже по 25 не берут, какие кеды....
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 2093
З нами з: 27.10.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:38

Вкладчик1234
Заходять кораблі-розвідники іноземних урядів. Будуть інвестувати в найближчі місяці.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 4994
З нами з: 21.01.08
Подякував: 391 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:38

Вышла статистика по еврозоне по индексам деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг.
Фиговая стата.
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт) второй месяц 45,7
на 7 летних низах
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35806
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3479 раз.
Подякували: 7656 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:42

  Puente написав:
  komp написав:
  Puente написав:От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...

MPP Consultig перестала рассчитывать инфляционный паритет, можно самому досчитать:

Зображення
http://www.mppconsulting.com.ua/news/0077.html

Та я цю табличку пам"ятаю ...
Але вон ж така собі - парадоксальна . Ніхто на неї не дивиться і не користується . Питання в тому - якби слідували такому паритету - економіці було б краще ?
І ще навіть далі - якби штучно все було прив"язано до курсу - наприклад вартість послуг і зарплати - що б було . ВВП був би точно значно вищим ...
что будет если разрешить ходить доллару и евро наравне с гривной ? то есть хочеш в магазине покупай за евро хочешь за доллари хочеш за гривні и ценник сразу с тремя ценами :?: ну зарплату разрешить выдавать в валюте . Чем это грозит ? То что мы будем работать на экономику США и Европы это понятно , но инструмент обворовывания простых крепостных путем манипуляций с курсом уйдет .Также бизнес будет только рад. Хотя кого беспокоят холопы
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1470
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:42

  tobias написав:Заходять кораблі-розвідники іноземних урядів. Будуть інвестувати в найближчі місяці.

Скорее инопланетных :)

Будут баржами землю вывозить? Или что мы им можем предложить?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9532
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6334 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:что будет если разрешить ходить доллару и евро наравне с гривной ? то есть хочеш в магазине покупай за евро хочешь за доллари хочеш за гривні и ценник сразу с тремя ценами ну зарплату разрешить выдавать в валюте . Чем это грозит ? То что мы будем работать на экономику США и Европы это понятно , но инструмент обворовывания простых крепостных путем манипуляций с курсом уйдет .Также бизнес будет только рад. Хотя кого беспокоят холопы

лучше ввести евро как это сделала Черногория не будучи членом ес...

  Вкладчик1234 написав:Или что мы им можем предложить?
овгз можем предложить. налетай.

  zzzzzz написав:Вышла статистика по еврозоне по индексам деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг.
Фиговая стата.
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт) второй месяц 45,7
на 7 летних низах


евро недооценена, есть куда расти к доллару.

  Автор77 написав:обеспечить приемлимые цифры инфляции,
и по моему мнению - неплохо было бы, чтобы люди забыли вообще про фактор валютного курса - вверх,или вниз,
эти все качели ни к чему хорошему не приводят ,люди метаются туда-сюда, то покупают,то продают, а надо чтобы была уверенность,прогнозированность, что резких скачков не будет и не фиг лишний раз ,без необходимости покупки недвижимости,или авто - поднимать прибыль обменкам и банкам.

чтобы умерить инфляцию нужно сбалансировать бюджет, провести дерегуляцию, уменьшить влияние монополий, заставить крупный бизнес платить налоги и ещё длинный список остальных реформ, что было сделано например в Польше за 20 лет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 жов, 2019 10:56, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3071
З нами з: 06.04.16
Подякував: 745 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2544254525462547>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Сибарит, MSN [Bot], vitaliian, ЛАД, ЛОБ і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6732 1466073
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2019 11:02
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1601, 1602, 1603
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16027 1924691
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2019 10:48
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
286 30707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 12:45
d44

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.