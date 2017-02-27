J написав:""Про невідкладні заходи щодо сталого функціонування підприємств теплопостачання Донецької та Луганської областей" від 12 жовтня 2019 р. № 875 Київ Правительство Гончарука обязало "Нафтогаз" поставлять газ на оккупированную территорию."
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Вышла статистика по еврозоне по индексам деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг. Фиговая стата. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт) второй месяц 45,7 на 7 летних низах
Puente написав:От мені завжди було незрозуміло - при наявній гривневій інфляції - чому валюта не змінюється з тією ж швидкістю . Ну от зараз рівноважний курс наприклад 25 . Через рік при інфляції 10 % - курс 27.5 ...
MPP Consultig перестала рассчитывать инфляционный паритет, можно самому досчитать:
Та я цю табличку пам"ятаю ... Але вон ж така собі - парадоксальна . Ніхто на неї не дивиться і не користується . Питання в тому - якби слідували такому паритету - економіці було б краще ? І ще навіть далі - якби штучно все було прив"язано до курсу - наприклад вартість послуг і зарплати - що б було . ВВП був би точно значно вищим ...
что будет если разрешить ходить доллару и евро наравне с гривной ? то есть хочеш в магазине покупай за евро хочешь за доллари хочеш за гривні и ценник сразу с тремя ценами ну зарплату разрешить выдавать в валюте . Чем это грозит ? То что мы будем работать на экономику США и Европы это понятно , но инструмент обворовывания простых крепостных путем манипуляций с курсом уйдет .Также бизнес будет только рад. Хотя кого беспокоят холопы
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama написав:что будет если разрешить ходить доллару и евро наравне с гривной ? то есть хочеш в магазине покупай за евро хочешь за доллари хочеш за гривні и ценник сразу с тремя ценами ну зарплату разрешить выдавать в валюте . Чем это грозит ? То что мы будем работать на экономику США и Европы это понятно , но инструмент обворовывания простых крепостных путем манипуляций с курсом уйдет .Также бизнес будет только рад. Хотя кого беспокоят холопы
лучше ввести евро как это сделала Черногория не будучи членом ес...
Вкладчик1234 написав:Или что мы им можем предложить?
овгз можем предложить. налетай.
zzzzzz написав:Вышла статистика по еврозоне по индексам деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг. Фиговая стата. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт) второй месяц 45,7 на 7 летних низах
евро недооценена, есть куда расти к доллару.
Автор77 написав:обеспечить приемлимые цифры инфляции, и по моему мнению - неплохо было бы, чтобы люди забыли вообще про фактор валютного курса - вверх,или вниз, эти все качели ни к чему хорошему не приводят ,люди метаются туда-сюда, то покупают,то продают, а надо чтобы была уверенность,прогнозированность, что резких скачков не будет и не фиг лишний раз ,без необходимости покупки недвижимости,или авто - поднимать прибыль обменкам и банкам.
чтобы умерить инфляцию нужно сбалансировать бюджет, провести дерегуляцию, уменьшить влияние монополий, заставить крупный бизнес платить налоги и ещё длинный список остальных реформ, что было сделано например в Польше за 20 лет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 жов, 2019 10:56, всього редагувалось 5 разів.