orest написав:Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося
При курсе 23 и таких ценах отсюда не то что люди , а и куры убегут.
Моє шанування. Практично ті ж самі слова були на устах більшості коли курс став 12 після 8, а потім 20 після 12-13 (економіка такого курсу не витримає), при 25-26 після 20. І ніхто не згадував по експорт-імпорт, адже експорт був доступний маленькій кучці дуже обраних.
Ну и чем все в итоге закончилось бггг? Система и так нестабильна, а ревальвация под соусом высоких процентных ставок только уменьшает ее устойчивость.
И 9 миллионов гасторбайтеров так таки скорее подтверждают, чем нет, слова вангователей апокалипсиса.
zzzzzz написав:Вышла статистика по еврозоне по индексам деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг. Фиговая стата. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт) второй месяц 45,7 на 7 летних низах
евро недооценена, есть куда расти к доллару. ......
Вывод непонятный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
tobias написав:Уряд і ВРУ мають завести на ринок ТНК в різних секторах економіки.
Уряд и ВРУ должны сделать так, чтобы ТНК сами выстроились к нам в очередь с чемоданами. Но ТНК уряду и ВРУ эту работу не оплачивают. Оплачивают им законодательные услуги только наши местные яценки. По цене $30 тыщ каждому за результативное голосование. Но после таких решений ТНК сюда, увы, не заманишь.
tobias написав:Уряд і ВРУ мають завести на ринок ТНК в різних секторах економіки.
Уряд и ВРУ должны сделать так, чтобы ТНК сами выстроились к нам в очередь с чемоданами. Но ТНК уряду и ВРУ эту работу не оплачивают. Оплачивают им законодательные услуги только наши местные яценки. По цене $30 тыщ каждому за результативное голосование. Но после таких решений ТНК сюда, увы, не заманишь.
Сразу вспоминается министр-гиперлуп и Гройсман, приглашающий Илона Маска
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин