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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2544254525462547

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 312
Не нижче 24.50
54%
169
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 312
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:51

Уряд і ВРУ мають завести на ринок ТНК в різних секторах економіки.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:53

  orest написав:
  andrein написав:
  orest написав:Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося

При курсе 23 и таких ценах отсюда не то что люди , а и куры убегут. :)

Моє шанування. Практично ті ж самі слова були на устах більшості коли курс став 12 після 8, а потім 20 після 12-13 (економіка такого курсу не витримає), при 25-26 після 20. І ніхто не згадував по експорт-імпорт, адже експорт був доступний маленькій кучці дуже обраних.

Ну и чем все в итоге закончилось бггг?
Система и так нестабильна, а ревальвация под соусом высоких процентных ставок только уменьшает ее устойчивость.

И 9 миллионов гасторбайтеров так таки скорее подтверждают, чем нет, слова вангователей апокалипсиса.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:53

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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:53

  zzzzzz написав:Вышла статистика по еврозоне по индексам деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг.

Куди бігтимуть інвестори з EU, USA, UAE?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:56

  Oleg_Sa написав:tobias
Так даже по 25 не берут, какие кеды....

Не берут по 25, возьмут по 27. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:58

  ЛАД написав:
  Oleg_Sa написав:tobias
Так даже по 25 не берут, какие кеды....

Не берут по 25, возьмут по 27. :)

народ любит бежать за паравозом, покупать валюту когда она дорожает и скидывать когда дешевеет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:58

  vitaliian написав:.............
  zzzzzz написав:Вышла статистика по еврозоне по индексам деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг.
Фиговая стата.
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт) второй месяц 45,7
на 7 летних низах


евро недооценена, есть куда расти к доллару.
......

Вывод непонятный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:58

  tobias написав:Уряд і ВРУ мають завести на ринок ТНК в різних секторах економіки.


Уряд и ВРУ должны сделать так, чтобы ТНК сами выстроились к нам в очередь с чемоданами. Но ТНК уряду и ВРУ эту работу не оплачивают. Оплачивают им законодательные услуги только наши местные яценки. По цене $30 тыщ каждому за результативное голосование. Но после таких решений ТНК сюда, увы, не заманишь. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:00

  Libo написав:
  tobias написав:Уряд і ВРУ мають завести на ринок ТНК в різних секторах економіки.


Уряд и ВРУ должны сделать так, чтобы ТНК сами выстроились к нам в очередь с чемоданами. Но ТНК уряду и ВРУ эту работу не оплачивают. Оплачивают им законодательные услуги только наши местные яценки. По цене $30 тыщ каждому за результативное голосование. Но после таких решений ТНК сюда, увы, не заманишь. :?

Сразу вспоминается министр-гиперлуп и Гройсман, приглашающий Илона Маска :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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