І це добре, бо в нас доля зарплат, у доданій вартості, була в 2-3 нижче, ніж в ЄС, а почала вирівнюватись завдяки високим зарплатам заробітчан, які змусили підвищити цю долю зарплат і наших хазяїв.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
І це добре, бо в нас доля зарплат, у доданій вартості, була в 2-3 нижче, ніж в ЄС, а почала вирівнюватись завдяки високим зарплатам заробітчан, які змусили підвищити цю долю зарплат і наших хазяїв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:22
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.10.2019...................2513,4491
Доллар прибавил 24 копейки.
Открылись расширением на копейку спреда снизу. Почти сразу котировки начали рост без оборотов, за час, до 11-05, одолели 14 копеек, сужая спред. После этого начали торговать. Аккурат ко времени определения справочного курса на копейку отступили.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Коррсчета уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Остальные факторы играли по мелочи.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
22.10.2019
Усього, млн дол. США 540.8
Впечатляющий объем! НБУ там поучаствовал только в рамках нормы 30 млн. Напомню, что торги выглядели весьма сбалансированными.
Без информационной обработки все же не обошлось.
Озвучены предполагаемые курсы при оптимистическом и консервативном сценарии развития экономики, но при этом скромно умолчали о пессимистическом сценарии.
Очень хочется надеяться, что это только информационная обработка, и стратегии разрабатываются по всем трем сценариям.
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:27
ruvex
Меняет зелень на бумагу по 25.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Чет 24 жов, 2019 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:28
Ага. Именно ТНК и именно министры виноваты.
Для чистоты эксперимента, создайте хотя бы маленькое литейное предприятия с участком мехобработки (две индукционные печи по 250 кило каждая) для производства запчастей горно-дробильной и горно-сортировочной техники. Т.е найдите бригаду плавильщиков, технолога и токарей. Не криворуких БИЧей, которые то таксовали, то посещали курсы программистов или брокеров за 2 месяца, то просто сидели дома - бо жизнь г...но. А реально понимающих, что они делают.
А для ТНК должна быть система подготовки спецов. Причем разноплановых. Не тешьте себя иллюзиями и сказками 90-х. У нас давно нет не только грамотных инженеров, но и просто рабочих. А главное не откуда им взяться.
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:33
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:34
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:38
ТНК бегут с Украины потому что местные ОПГ в ярких одеждах косят под ТНК и не хотят пускать на свою дилянку каких то там мировых лидеров бизнеса ОПГ тут и так хорошо на народе зарабатывают
И это пустое намерение
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:41
|