RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2547254825492550>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 313
Не нижче 24.50
54%
169
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:2. Все 3 года фонд оплаты труда растёт быстрее ВВП (и то, и др. - номинальные). И даже ср. зарплата, скорректированная на индекс потреб. цен, тоже растёт быстрее, чем даже номинальный ВВП. Само собой рост зарплаты выше роста производительности труда.

І це добре, бо в нас доля зарплат, у доданій вартості, була в 2-3 нижче, ніж в ЄС, а почала вирівнюватись завдяки високим зарплатам заробітчан, які змусили підвищити цю долю зарплат і наших хазяїв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8547
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1077 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.10.2019...................2513,4491
Доллар прибавил 24 копейки.
Открылись расширением на копейку спреда снизу. Почти сразу котировки начали рост без оборотов, за час, до 11-05, одолели 14 копеек, сужая спред. После этого начали торговать. Аккурат ко времени определения справочного курса на копейку отступили.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Коррсчета уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Остальные факторы играли по мелочи.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
22.10.2019
Усього, млн дол. США 540.8
Впечатляющий объем! НБУ там поучаствовал только в рамках нормы 30 млн. Напомню, что торги выглядели весьма сбалансированными.

  Alex2006 написав:Наконец-то пошло адекватное планирование, а не информационная обработка оленей завышенными курсами:
https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/23/652889/

Без информационной обработки все же не обошлось.
Озвучены предполагаемые курсы при оптимистическом и консервативном сценарии развития экономики, но при этом скромно умолчали о пессимистическом сценарии.
Очень хочется надеяться, что это только информационная обработка, и стратегии разрабатываются по всем трем сценариям.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4318
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1717 раз.
Подякували: 3407 раз.
 
Профіль
6
5
8
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:27

ruvex
Меняет зелень на бумагу по 25.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Чет 24 жов, 2019 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 27.10.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:28

  tobias написав:
  Libo написав:
  tobias написав:Уряд і ВРУ мають завести на ринок ТНК в різних секторах економіки.

Уряд и ВРУ должны сделать так, чтобы ТНК сами выстроились к нам в очередь с чемоданами.

Спеціалісти ТНК на кілька рівнів вищі за міністрів українських урядів. Заробляють мільйони доларів, а не десятки тисяч гривень. Вони скажуть що і як треба робити. Якщо цей уряд не буде виконувати вказівок ТНК, його замінять на інший.


Ага. Именно ТНК и именно министры виноваты.
Для чистоты эксперимента, создайте хотя бы маленькое литейное предприятия с участком мехобработки (две индукционные печи по 250 кило каждая) для производства запчастей горно-дробильной и горно-сортировочной техники. Т.е найдите бригаду плавильщиков, технолога и токарей. Не криворуких БИЧей, которые то таксовали, то посещали курсы программистов или брокеров за 2 месяца, то просто сидели дома - бо жизнь г...но. А реально понимающих, что они делают.
А для ТНК должна быть система подготовки спецов. Причем разноплановых. Не тешьте себя иллюзиями и сказками 90-х. У нас давно нет не только грамотных инженеров, но и просто рабочих. А главное не откуда им взяться.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1624
З нами з: 13.07.16
Подякував: 271 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:29

lrs7719
ТНК - что за зверь ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35809
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3480 раз.
Подякували: 7657 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:33

  zzzzzz написав:lrs7719
ТНК - что за зверь ?

Транснациональная корпорация
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1299
З нами з: 11.12.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:34

  zzzzzz написав:lrs7719
ТНК - что за зверь ?


Если я правильно понял - Транснациональные компании :) Ну типа Самсунга :)
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1624
З нами з: 13.07.16
Подякував: 271 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:35

АЛЛА 25,00/25,15 Онлайн на сейчас
skorpi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 528
З нами з: 28.07.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:38

  Вкладчик1234 написав:
  Libo написав:
  tobias написав:Уряд і ВРУ мають завести на ринок ТНК в різних секторах економіки.


Уряд и ВРУ должны сделать так, чтобы ТНК сами выстроились к нам в очередь с чемоданами. Но ТНК уряду и ВРУ эту работу не оплачивают. Оплачивают им законодательные услуги только наши местные яценки. По цене $30 тыщ каждому за результативное голосование. Но после таких решений ТНК сюда, увы, не заманишь. :?

Сразу вспоминается министр-гиперлуп и Гройсман, приглашающий Илона Маска :)


ТНК бегут с Украины потому что местные ОПГ в ярких одеждах косят под ТНК и не хотят пускать на свою дилянку каких то там мировых лидеров бизнеса ОПГ тут и так хорошо на народе зарабатывают
И это пустое намерение
joik
 
Повідомлень: 102
З нами з: 24.07.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:41

  Oleg_Sa написав:kravchukmv1987
И куда Синус вещает, 26 будет? Хмельницкий окна светят 25.15

  sinus написав:26,0 на 31.10.19
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25799
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6057 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 2547254825492550>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77, Dobrofey і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1602, 1603, 1604
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16033 1924996
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2019 12:29
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6732 1466126
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2019 11:02
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
286 30744
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 12:45
d44

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.