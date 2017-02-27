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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2547254825492550

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 313
Не нижче 24.50
54%
169
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Попросив у Святого Миколая, щоб під ялинку курс доляра був 28,50.
Всі баксострадальці будете мені вдячні.

Ви ще чекаєте курс па25 і нижче під новий рік?
Ви тоді прості, як дошкільнятка.
Бюджет потрібно виконувати, будуть гривненькою засівати бюджетніків.
Тому курс па 28 і вище неминучий
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:04

Чекаємо нову ставку!




ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:15

Хотів запитатись чи є новини по ОБліковій Ставці, а тут вже живий ефір підігнали
дякую,

мій прогноз -
-0.5 або залишать стару.
+50грн !
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greenozon
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