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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:56
Попросив у Святого Миколая, щоб під ялинку курс доляра був 28,50.
Всі баксострадальці будете мені вдячні.
Ви ще чекаєте курс па25 і нижче під новий рік?
Ви тоді прості, як дошкільнятка.
Бюджет потрібно виконувати, будуть гривненькою засівати бюджетніків.
Тому курс па 28 і вище неминучий
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Yuri_61
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Додано: Чет 24 жов, 2019 12:04
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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s0v7a
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Додано: Чет 24 жов, 2019 12:15
Хотів запитатись чи є новини по ОБліковій Ставці, а тут вже живий ефір підігнали
дякую,
мій прогноз -
-0.5 або залишать стару.
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greenozon
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