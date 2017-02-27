Додано: Чет 24 жов, 2019 12:47

ЛАД написав: Тут вчера писали и цитировали прогноз Кабмина на 2020-2022.

Здесь - https://kurs.com.ua/novost/137390-kabmin-utverdil-okonchatelnii-prognoz-vvp/ - есть ряд цифр (кроме слов).



Меня лично неприятно удивили 2 момента.

1. Все 3 года индекс цен производителей выше индекса потреб. цен.



2. Все 3 года фонд оплаты труда растёт быстрее ВВП (и то, и др. - номинальные). И даже ср. зарплата, скорректированная на индекс потреб. цен , тоже растёт быстрее, чем даже номинальный ВВП. Само собой рост зарплаты выше роста производительности труда.



О том, что сальдо торгбаланса довольно быстро "растёт" (с -14,9 млрд. в 2020 до -18,8 млрд. долл. в 2022) я уж просто промолчу.

Хотя, как тут пишут, это малозначительный показатель. Тут вчера писали и цитировали прогноз Кабмина на 2020-2022.Здесь -- есть ряд цифр (кроме слов).Меня лично неприятно удивили 2 момента.1. Все 3 года индекс цен производителей выше индекса потреб. цен.2. Все 3 года фонд оплаты труда растёт быстрее ВВП (и то, и др. - номинальные). И даже, тоже растёт быстрее, чем дажеВВП. Само собой рост зарплаты выше роста производительности труда.О том, что сальдо торгбаланса довольно быстро "растёт" (с -14,9 млрд. в 2020 до -18,8 млрд. долл. в 2022) я уж просто промолчу.Хотя, как тут пишут, это малозначительный показатель.

Вы верно подметили ряд моментов,молодец.Как-то оно все натянуто так за уши.Не фундаментально.Не подтверждено ни ростом производительности труда,ни инвестициями,ни инновациями,да вообще если разобраться - ни фига ничем не подтверждено.И тут еще эти ОВГЗ - такой бешеный рост объемов, такая пируха, такой разгул дикого капитализма,такие бабки,как в кино : "а сейчас - гуляют все"и внешние спекули, и внутренние инсайдеры.Лаве льется рекой,жирные коты богатеют,народ потихоньку сматывает удочки ,не веря в торжество рынка , демократии и в Швейцарию за 1 год,И все это за короткий период времени.Не знаю уместно ли такое сравнение,но чисто как пример у в е р е н н о с т и инвесторов,доткомы вон также подавали надежды.Правда там долго подавали. Тут сомневаюсь,что есть даже близко такой временной лаг.Пузырь доткомов (англ. Dot-com bubble) — экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 год. Кульминация произошла 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта (дневной пик) в течение торгов и упал более чем в полтора раза при закрытии.Пузырь образовался в результате взлёта акций интернет-компаний (преимущественно американских), а также появления большого количества новых интернет-компаний и переориентировки старых компаний на интернет-бизнес в конце XX века. Акции компаний, предлагавших использовать Интернет для получения дохода, баснословно взлетели в цене. Такие высокие цены оправдывали многочисленные комментаторы и экономисты, утверждавшие, что наступила «новая экономика», на самом же деле эти новые бизнес-модели оказались неэффективными, а средства, потраченные в основном на рекламу, и большие кредиты привели к волне банкротств, сильному падению индекса NASDAQ, а также обвалу цен на серверные компьютеры.Если не заткнут все это дело каким-нибудь серьезными бабками -кредиты,земля, инвестиции - не играет роли,просто бабки должны быть могучими,а не мелочью на карман - то оно (макроэкономические показатели, курсы)как д о л б а н е т в какой-то моментчто гастеры резко передумают возвращатьсяВ каждой шутке - есть только доля шутки как известно