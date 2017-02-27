PS Через 45 хвилин ставка в Європі!!! Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 24 жов, 2019 13:03, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Меня лично неприятно удивили 2 момента. 1. Все 3 года индекс цен производителей выше индекса потреб. цен.
2. Все 3 года фонд оплаты труда растёт быстрее ВВП (и то, и др. - номинальные). И даже ср. зарплата, скорректированная на индекс потреб. цен, тоже растёт быстрее, чем даже номинальный ВВП. Само собой рост зарплаты выше роста производительности труда.
О том, что сальдо торгбаланса довольно быстро "растёт" (с -14,9 млрд. в 2020 до -18,8 млрд. долл. в 2022) я уж просто промолчу. Хотя, как тут пишут, это малозначительный показатель.
Вы верно подметили ряд моментов,молодец.
Как-то оно все натянуто так за уши.
Не фундаментально.
Не подтверждено ни ростом производительности труда, ни инвестициями, ни инновациями, да вообще если разобраться - ни фига ничем не подтверждено.
И тут еще эти ОВГЗ - такой бешеный рост объемов, такая пируха, такой разгул дикого капитализма,такие бабки, как в кино : "а сейчас - гуляют все" и внешние спекули, и внутренние инсайдеры. Лаве льется рекой, жирные коты богатеют, народ потихоньку сматывает удочки , не веря в торжество рынка , демократии и в Швейцарию за 1 год, И все это за короткий период времени.
Не знаю уместно ли такое сравнение, но чисто как пример у в е р е н н о с т и инвесторов, доткомы вон также подавали надежды.Правда там долго подавали. Тут сомневаюсь,что есть даже близко такой временной лаг.
Пузырь доткомов (англ. Dot-com bubble) — экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 год. Кульминация произошла 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта (дневной пик) в течение торгов и упал более чем в полтора раза при закрытии. Пузырь образовался в результате взлёта акций интернет-компаний (преимущественно американских), а также появления большого количества новых интернет-компаний и переориентировки старых компаний на интернет-бизнес в конце XX века. Акции компаний, предлагавших использовать Интернет для получения дохода, баснословно взлетели в цене. Такие высокие цены оправдывали многочисленные комментаторы и экономисты, утверждавшие, что наступила «новая экономика», на самом же деле эти новые бизнес-модели оказались неэффективными, а средства, потраченные в основном на рекламу, и большие кредиты привели к волне банкротств, сильному падению индекса NASDAQ, а также обвалу цен на серверные компьютеры.
Если не заткнут все это дело каким-нибудь серьезными бабками - кредиты,земля, инвестиции - не играет роли, просто бабки должны быть могучими, а не мелочью на карман - то оно (макроэкономические показатели, курсы) как д о л б а н е т в какой-то момент , что гастеры резко передумают возвращаться
В каждой шутке - есть только доля шутки как известно
На самом деле - есть потенциально не полученная прибыли, или даже влет : Надо запить стаканом воды, водки,коньяка,вина,сока,кофе,чай у кого на что настроение и забыть.
А стабильный средний курс, к которому все привыкли по большому счету выгоден 99% участников форума, у кого доход в гривне, и не выгоден тем 1% у кого основной доход в валюте ежемесячный.
Знаю ,что так не получится, но пусть бы оно стабилизировалось все на уровне 26 и народ забыл бы все эти терки. Было бы выгодно всем. Неволатильный курс - это уверенность. Уверенность в экономике, в будущем и т.п. Ну там колебания плюс-минус до 50 коп. не в счет - но такие качели : 8 потом 12, потом 15-18, потом 25, потом 40, потом 27, потом 24, потом опять в обратку - 25 и продолжение следует - это признак нездоровья в экономике, и бардака также. Те ли нам таблетки подготовили - посмотрим.