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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2548254925502551>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 313
Не нижче 24.50
54%
169
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Попросив у Святого Миколая, щоб під ялинку курс доляра був 28,50.
Всі баксострадальці будете мені вдячні.

Ви ще чекаєте курс па25 і нижче під новий рік?
Ви тоді прості, як дошкільнятка.
Бюджет потрібно виконувати, будуть гривненькою засівати бюджетніків.
Тому курс па 28 і вище неминучий
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:04

Чекаємо нову ставку!




Знизили на відсоток.

ВО

PS
Через 45 хвилин ставка в Європі!!!
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 24 жов, 2019 13:03, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:15

Хотів запитатись чи є новини по ОБліковій Ставці, а тут вже живий ефір підігнали
дякую,

мій прогноз -
-0.5 або залишать стару.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:40

  Yuri_61 написав:Попросив у Святого Миколая, щоб під ялинку курс доляра був 28,50.
Всі баксострадальці будете мені вдячні.

Будуть ще більш вдячні, якщо курс стрибне на 50,28 :P
Так що міцніше тримайте Миколайчика за .... бороду, доки не погодиться :P
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:47

  ЛАД написав:Тут вчера писали и цитировали прогноз Кабмина на 2020-2022.
Здесь - https://kurs.com.ua/novost/137390-kabmin-utverdil-okonchatelnii-prognoz-vvp/ - есть ряд цифр (кроме слов).

Меня лично неприятно удивили 2 момента.
1. Все 3 года индекс цен производителей выше индекса потреб. цен.

2. Все 3 года фонд оплаты труда растёт быстрее ВВП (и то, и др. - номинальные). И даже ср. зарплата, скорректированная на индекс потреб. цен, тоже растёт быстрее, чем даже номинальный ВВП. Само собой рост зарплаты выше роста производительности труда.

О том, что сальдо торгбаланса довольно быстро "растёт" (с -14,9 млрд. в 2020 до -18,8 млрд. долл. в 2022) я уж просто промолчу.
Хотя, как тут пишут, это малозначительный показатель. :)




Вы верно подметили ряд моментов,молодец.

Как-то оно все натянуто так за уши.

Не фундаментально.

Не подтверждено ни ростом производительности труда,
ни инвестициями,
ни инновациями,
да вообще если разобраться - ни фига ничем не подтверждено.

И тут еще эти ОВГЗ - такой бешеный рост объемов, такая пируха, такой разгул дикого капитализма,такие бабки,
как в кино : "а сейчас - гуляют все"
и внешние спекули, и внутренние инсайдеры.
Лаве льется рекой,
жирные коты богатеют,
народ потихоньку сматывает удочки ,
не веря в торжество рынка , демократии и в Швейцарию за 1 год,
И все это за короткий период времени.

Не знаю уместно ли такое сравнение,
но чисто как пример у в е р е н н о с т и инвесторов,
доткомы вон также подавали надежды.Правда там долго подавали. Тут сомневаюсь,что есть даже близко такой временной лаг.

Пузырь доткомов (англ. Dot-com bubble) — экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 год. Кульминация произошла 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта (дневной пик) в течение торгов и упал более чем в полтора раза при закрытии.
Пузырь образовался в результате взлёта акций интернет-компаний (преимущественно американских), а также появления большого количества новых интернет-компаний и переориентировки старых компаний на интернет-бизнес в конце XX века. Акции компаний, предлагавших использовать Интернет для получения дохода, баснословно взлетели в цене. Такие высокие цены оправдывали многочисленные комментаторы и экономисты, утверждавшие, что наступила «новая экономика», на самом же деле эти новые бизнес-модели оказались неэффективными, а средства, потраченные в основном на рекламу, и большие кредиты привели к волне банкротств, сильному падению индекса NASDAQ, а также обвалу цен на серверные компьютеры.


Если не заткнут все это дело каким-нибудь серьезными бабками -
кредиты,земля, инвестиции - не играет роли,
просто бабки должны быть могучими,
а не мелочью на карман - то оно (макроэкономические показатели, курсы)
как д о л б а н е т в какой-то момент :) ,
что гастеры резко передумают возвращаться :)

В каждой шутке - есть только доля шутки как известно :)
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:52

  Dobrofey написав:
  Yuri_61 написав:Попросив у Святого Миколая, щоб під ялинку курс доляра був 28,50.
Всі баксострадальці будете мені вдячні.

Будуть ще більш вдячні, якщо курс стрибне на 50,28 :P
Так що міцніше тримайте Миколайчика за .... бороду, доки не погодиться :P


Ох випише він вам різочок за такі прохання!
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:56

  greenozon написав:Хотів запитатись чи є новини по ОБліковій Ставці, а тут вже живий ефір підігнали
дякую,

мій прогноз -
-0.5 або залишать стару.

Яку стару???? :evil:
Однозначно знизити, бажано на 1,0% 8) :D
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:57

Investor_33
мав на увазі поточну, що працює зараз
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На самом деле - есть потенциально не полученная прибыли, или даже влет :
Надо запить стаканом воды, водки,коньяка,вина,сока,кофе,чай у кого на что настроение
и забыть.

А стабильный средний курс, к которому все привыкли по большому счету выгоден 99% участников форума, у кого доход в гривне, и не выгоден тем 1% у кого основной доход в валюте ежемесячный.

Знаю ,что так не получится, но пусть бы оно стабилизировалось все на уровне 26 и народ забыл бы все эти терки.
Было бы выгодно всем.
Неволатильный курс - это уверенность.
Уверенность в экономике, в будущем и т.п.
Ну там колебания плюс-минус до 50 коп. не в счет - но такие качели :
8 потом 12, потом 15-18, потом 25, потом 40, потом 27, потом 24, потом опять в обратку - 25 и продолжение следует -
это признак нездоровья в экономике, и бардака также.
Те ли нам таблетки подготовили - посмотрим.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:12

-1 п.п.
15,5%
Живите своим умом!
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