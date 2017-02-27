ЛАД написав:2. Все 3 года фонд оплаты труда растёт быстрее ВВП (и то, и др. - номинальные). И даже ср. зарплата, скорректированная на индекс потреб. цен, тоже растёт быстрее, чем даже номинальный ВВП. Само собой рост зарплаты выше роста производительности труда.
І це добре, бо в нас доля зарплат, у доданій вартості, була в 2-3 нижче, ніж в ЄС, а почала вирівнюватись завдяки високим зарплатам заробітчан, які змусили підвищити цю долю зарплат і наших хазяїв.
Такие цифры встречал последний раз ещё в советские времена. Что сегодня не знаю. Учитывая что выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью у нас сильно сократился ... Насколько знаю ситуацию у малых и ср. предпринимателей, у них нет большой возможности для повышения зарплат. Здесь не очень доверяют Долярчику, хотя он обычно пишет достаточно объективные и трезвые вещи, но можете спросить у budivelnik'а, почему он не поднимет зарплату своих сотрудников с 7 (если не ошибаюсь) до 20 тысяч.
Добавлю только свежие результаты соцопроса:
Согласно данным социсследования, 18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что не изменилось, 29% – утверждают, что ситуация ухудшилась. Подобные оценки и по финансовому положению семей: 17% – считают, что ситуация улучшилась, 53% – не увидели сдвигов и 30% – сказали об ухудшении.