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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2548254925502551

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 313
Не нижче 24.50
54%
169
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:14

  zzzzzz написав:-1 п.п.
15,5%

О, как инвестор и хотел. Приятно)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:43

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:-1 п.п.
15,5%

О, как инвестор и хотел. Приятно)

Нема за що :)
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:54

  lapay написав:
  ЛАД написав:2. Все 3 года фонд оплаты труда растёт быстрее ВВП (и то, и др. - номинальные). И даже ср. зарплата, скорректированная на индекс потреб. цен, тоже растёт быстрее, чем даже номинальный ВВП. Само собой рост зарплаты выше роста производительности труда.

І це добре, бо в нас доля зарплат, у доданій вартості, була в 2-3 нижче, ніж в ЄС, а почала вирівнюватись завдяки високим зарплатам заробітчан, які змусили підвищити цю долю зарплат і наших хазяїв.

Такие цифры встречал последний раз ещё в советские времена. Что сегодня не знаю.
Учитывая что выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью у нас сильно сократился ...
Насколько знаю ситуацию у малых и ср. предпринимателей, у них нет большой возможности для повышения зарплат.
Здесь не очень доверяют Долярчику, хотя он обычно пишет достаточно объективные и трезвые вещи, но можете спросить у budivelnik'а, почему он не поднимет зарплату своих сотрудников с 7 (если не ошибаюсь) до 20 тысяч.

Добавлю только свежие результаты соцопроса:
Согласно данным социсследования, 18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что не изменилось, 29% – утверждают, что ситуация ухудшилась. Подобные оценки и по финансовому положению семей: 17% – считают, что ситуация улучшилась, 53% – не увидели сдвигов и 30% – сказали об ухудшении.

https://vesti.ua/strana/355105-ukraintsy-ne-vidjat-uluchshenija-ekonomicheskoho-polozhenija-opros
Правда, ожидания значительно лучше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:58

Как бы эта навязчивая идея снизить ставку вдвое не обернулась гиперком.
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