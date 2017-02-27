Нема за що
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:43
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:54
Такие цифры встречал последний раз ещё в советские времена. Что сегодня не знаю.
Учитывая что выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью у нас сильно сократился ...
Насколько знаю ситуацию у малых и ср. предпринимателей, у них нет большой возможности для повышения зарплат.
Добавлю только свежие результаты соцопроса:
Правда, ожидания значительно лучше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:03
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а где депо столбики сейчас хорошие остались?
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:21
Andrew_
Бонус до депозиту від Finance.ua
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:26
Ставки в Європі
В Європі всі три ставки лишилися без змін!
Ставка по депозитным средствам (окт) -0,50%
Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%
Решение по процентной ставке (окт) 0,00%
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:28
Вищі ризики - вищі доходи.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:49
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:52
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........24.10.2019...........25.10.2019
дата розрахунку..........23.10.2019...........24.10.2019
Долар США.................2489,2529............2511,4112
После полудня гривна отыграла 2 копейки.
Открылись расширением на копейку спреда снизу. Почти сразу котировки начали рост без оборотов, за час, до 11-05, одолели 14 копеек, сужая спред. После этого начали торговать. Аккурат ко времени определения справочного курса на копейку отступили.
Сразу после 12 оказалось, что утренний рост без оборотов не был следствием дефицита валюты. То ли рынок пытался заранее отыграть снижение учетной ставки, то ли кто-то мелкими бидами готовил себе плацдарм для крупных оферов. Котировки начали отползать и к 12-50 опустились на 7 копеек, после чего динамика ушла на обед. После обеда концепция снова поменялась, но очень умеренно. Время фиксации официального курса встретили котировками на копейку выше обеденных.
Этот день в истории:
2017 - 2666.99 (-156)
2018 - 2821.30 (-310)
2016 - 2564.04
2015 - 2257.46
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:53
greenozon
зайдите на ветку Байки про банки і не тільки. Вспоснил всеми уважаемого Квестора.
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