Додано: Чет 24 жов, 2019 14:26



В Європі всі три ставки лишилися без змін!

Ставка по депозитным средствам (окт) -0,50%

Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%

Решение по процентной ставке (окт) 0,00%



ВО

Хай щастить!

СерРічна:

- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.