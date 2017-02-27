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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2549255025512552>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 313
Не нижче 24.50
54%
169
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:43

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:-1 п.п.
15,5%

О, как инвестор и хотел. Приятно)

Нема за що :)
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:54

  lapay написав:
  ЛАД написав:2. Все 3 года фонд оплаты труда растёт быстрее ВВП (и то, и др. - номинальные). И даже ср. зарплата, скорректированная на индекс потреб. цен, тоже растёт быстрее, чем даже номинальный ВВП. Само собой рост зарплаты выше роста производительности труда.

І це добре, бо в нас доля зарплат, у доданій вартості, була в 2-3 нижче, ніж в ЄС, а почала вирівнюватись завдяки високим зарплатам заробітчан, які змусили підвищити цю долю зарплат і наших хазяїв.

Такие цифры встречал последний раз ещё в советские времена. Что сегодня не знаю.
Учитывая что выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью у нас сильно сократился ...
Насколько знаю ситуацию у малых и ср. предпринимателей, у них нет большой возможности для повышения зарплат.


Добавлю только свежие результаты соцопроса:
Согласно данным социсследования, 18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что не изменилось, 29% – утверждают, что ситуация ухудшилась. Подобные оценки и по финансовому положению семей: 17% – считают, что ситуация улучшилась, 53% – не увидели сдвигов и 30% – сказали об ухудшении.

https://vesti.ua/strana/355105-ukraintsy-ne-vidjat-uluchshenija-ekonomicheskoho-polozhenija-opros
Правда, ожидания значительно лучше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:03

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:-1 п.п.
15,5%

О, как инвестор и хотел. Приятно)

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"Лише паспорт та код - кредитуйся, народ!" (с) :P
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а где депо столбики сейчас хорошие остались?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:21

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Ставки в Європі


В Європі всі три ставки лишилися без змін!
Ставка по депозитным средствам (окт) -0,50%
Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%
Решение по процентной ставке (окт) 0,00%

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:28

  s0v7a написав:
В Європі всі три ставки лишилися без змін!
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Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%
Решение по процентной ставке (окт) 0,00%
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:49

  Andrew_ написав:а где депо столбики сейчас хорошие остались?

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:52

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........24.10.2019...........25.10.2019
дата розрахунку..........23.10.2019...........24.10.2019
Долар США.................2489,2529............2511,4112
После полудня гривна отыграла 2 копейки.
Открылись расширением на копейку спреда снизу. Почти сразу котировки начали рост без оборотов, за час, до 11-05, одолели 14 копеек, сужая спред. После этого начали торговать. Аккурат ко времени определения справочного курса на копейку отступили.
Сразу после 12 оказалось, что утренний рост без оборотов не был следствием дефицита валюты. То ли рынок пытался заранее отыграть снижение учетной ставки, то ли кто-то мелкими бидами готовил себе плацдарм для крупных оферов. Котировки начали отползать и к 12-50 опустились на 7 копеек, после чего динамика ушла на обед. После обеда концепция снова поменялась, но очень умеренно. Время фиксации официального курса встретили котировками на копейку выше обеденных.

Этот день в истории:
2017 - 2666.99 (-156)
2018 - 2821.30 (-310)

2016 - 2564.04
2015 - 2257.46
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:53

greenozon
зайдите на ветку Байки про банки і не тільки. Вспоснил всеми уважаемого Квестора.
Oleg_Sa
 
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