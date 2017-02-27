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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2549255025512552

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 313
Не нижче 24.50
54%
169
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:55

як зниження ставки може вплинути на курс?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:Такие цифры встречал последний раз ещё в советские времена. Что сегодня не знаю.
Учитывая что выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью у нас сильно сократился ...
Насколько знаю ситуацию у малых и ср. предпринимателей, у них нет большой возможности для повышения зарплат.

http://cripo.com.ua/likbez/?p=169507/
Аби відповісти на це питання, треба спочатку розібратися, як в наших країнах рахується зарплата. Як відомо, вона складає певну долю у видатках на виробництво товару. За даними Держкомстату витрати на оплату праці у процентах до операційних витрат (або ж доля зарплати у видатках на виробництво) з 2005 року змінювалися так.

Чи можна підвищити платню за рахунок збільшення цієї долі? Сім років тому саме ця ідея спала на думку депутатам Блоку Литвина Катерині Ващук та Олегу Зарубінському. Тоді вони розробили законопроект про підвищення її щонайменше утричі. У пояснювальній записці вони зазначили, що фонд оплати праці становить 12% в структурі собівартості (від 33% до 50% від нього забирають податки), а в країнах Заходу ця частка досягає 35%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:Все 3 года фонд оплаты труда растёт быстрее ВВП (и то, и др. - номинальные). И даже ср. зарплата, скорректированная на индекс потреб. цен, тоже растёт быстрее, чем даже номинальный ВВП. Само собой рост зарплаты выше роста производительности труда.

производительность труда очень интегральный показатель, не рекомендую вообще его рассматривать. Наш машинист трамвая (или дальнобойщик) проезжая 1км пути делает такой же объем работы как его коллега из Польши или Германии, но наш почему-то получает в разы меньше. Чтобы как то оправдать низкую зарплату, был выдуман тезис о низкой производительности труда.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:04

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Все 3 года фонд оплаты труда растёт быстрее ВВП (и то, и др. - номинальные). И даже ср. зарплата, скорректированная на индекс потреб. цен, тоже растёт быстрее, чем даже номинальный ВВП. Само собой рост зарплаты выше роста производительности труда.

производительность труда очень интегральный показатель, не рекомендую вообще его рассматривать. Наш машинист трамвая (или дальнобойщик) проезжая 1км пути делает такой же объем работы как его коллега из Польши или Германии, но наш почему-то получает в разы меньше. Чтобы как то оправдать низкую зарплату, был выдуман тезис о низкой производительности труда.

Производительность труда определяется не объемом выполненной работы, а объемом благ, созданных выполнением этого объема...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:05

  Grey001 написав:Производительность труда определяется не объемом выполненной работы, а объемом благ, созданных выполнением этого объема...

вас провезли 1 км на трамвае в Украине и в Польше. Где вы получили объем благ больше? Скорее в Украине, поскольку за 1 евро у нас вы сможете проехать в разы больше километров.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:17

  komp написав:
  andrein написав:
  orest написав:Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося

При курсе 23 и таких ценах отсюда не то что люди , а и куры убегут. :)

Заниженный курс это субсидирование бедными богатых. При заниженном курсе импорт, который богатые потребляют в большем объеме (от бензина для крузаков до импортных продуктов питания) становится дешевле, а таможенные платежи для бюджета с социальными программами - меньше.

Продовжуєш збирати флудом медальки? Напиши хоч раз на гілці реальний курс валют "з полів".
Відносно якого рівня занижений курс? Занижений ким і як? Механізм "субсидіювання"?
Імпорт споживають всі верстви, прямо чи опосередковано. Соціальні програми фінансуються згідно бюджету. Секвестр був якийсь при 24 грн/дол? При 30 грн/дол пенсіонери розжиріли на соцвиплатах? Може, "багаті" недоплачують бідним за працю при 30 грн/дол? За авто та паливо сплачуються податки до бюджету теж.
Несенітниці а-ля Ляшко...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Є такий собі Кара-Мурза в РФ . Ідеологічні погляди у нього ще ті ... Але в книжці "Манипуляция сознанием" у нього якраз є дуже багато про порівняння продуктивності праці . Книжка вже не дуже нова , але актуальна ...
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:27

  Senkiv написав:як зниження ставки може вплинути на курс?

*Відправлено з Чату

в Україні - непередбачувано.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:32

  Grey001 написав:Производительность труда определяется не объемом выполненной работы, а объемом благ, созданных выполнением этого объема...

Здесь мерилом работы считают усталость... (с) :)

  vitaliian написав:вас провезли 1 км на трамвае в Украине и в Польше. Где вы получили объем благ больше? Скорее в Украине, поскольку за 1 евро у нас вы сможете проехать в разы больше километров.


Тут правильный вопрос не СКОЛЬКО километров вы проехали, а ЗАЧЕМ вы их проехали, и какой с того был ТОЛК :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Тут правильный вопрос не СКОЛЬКО километров вы проехали, а ЗАЧЕМ вы их проехали, и какой с того был ТОЛК

Сумніваюсь, що там торгівельні агенти їздять на трамваях. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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