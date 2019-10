Додано: Чет 24 жов, 2019 15:17

komp написав: andrein написав: orest написав: Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося Мабуть, наступного року на 23 стабілізуємося

При курсе 23 и таких ценах отсюда не то что люди , а и куры убегут. При курсе 23 и таких ценах отсюда не то что люди , а и куры убегут.

Заниженный курс это субсидирование бедными богатых. При заниженном курсе импорт, который богатые потребляют в большем объеме (от бензина для крузаков до импортных продуктов питания) становится дешевле, а таможенные платежи для бюджета с социальными программами - меньше. Заниженный курс это субсидирование бедными богатых. При заниженном курсе импорт, который богатые потребляют в большем объеме (от бензина для крузаков до импортных продуктов питания) становится дешевле, а таможенные платежи для бюджета с социальными программами - меньше.

Продовжуєш збирати флудом медальки? Напиши хоч раз на гілці реальний курс валют "з полів".

Відносно якого рівня занижений курс? Занижений ким і як? Механізм "субсидіювання"?

Імпорт споживають всі верстви, прямо чи опосередковано. Соціальні програми фінансуються згідно бюджету. Секвестр був якийсь при 24 грн/дол? При 30 грн/дол пенсіонери розжиріли на соцвиплатах? Може, "багаті" недоплачують бідним за працю при 30 грн/дол? За авто та паливо сплачуються податки до бюджету теж.

