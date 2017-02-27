Додано: Чет 24 жов, 2019 16:05

1. Пока "дедолларизируемся" по РФ схеме. Ставки в валюте стремятся к нулю. Народ в основном всё считает в рублях (недвига, и т.п.). И мы видно к этому идём. Новострой у нас уже в основном в грн выражен.



2. У меня такое ощущение, что в наши ОВГЗ вкладываются в частности и деньги оттуда. Может и наших "беглецов". Т.к. на РФ облигах уже много не заработаешь, и наш "рынок" им понятен как родной.

Поэтому у нас и ставку снижают только после ЦБ РФ.

Там снизили - и потом у нас.

Таким образом, деньги оттуда вытесняются сюда.

Им удобно выводить деньги, и параллельно зарабатывать. А мы "гостеприимно" их принимаем, и тоже неплохо себя чувствуем



Плюс наблюдение за их ставками, и планами - может нам намекнуть на возможные планы НБУ в отдалённом будущем



Так что, при грамотном поддержании ставок выше чем там - нам обеспечен переток спекулятивного капитала. И пока ОВГЗ-карусель будет крутиться

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин