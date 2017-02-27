ОВГЗ шная пирамида должна среагировать на новою ставку НБУ
Последствия батенька для физиков не инсайдеров как бы очень интересно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:47
ОВГЗ шная пирамида должна среагировать на новою ставку НБУ
Последствия батенька для физиков не инсайдеров как бы очень интересно
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:57
- Хозяин, снизили % по ОВГЗ, ты теперь будешь меньше пить!
- Hет, кошара, это ты будешь меньше есть!
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:57
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:04
Не ездил на трамвае в Польше, но если сравнивать с Будапештом, то там получил благ гораздо больше, поскольку скорость и комфорт просто несравнимы.
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:05
1. Пока "дедолларизируемся" по РФ схеме. Ставки в валюте стремятся к нулю. Народ в основном всё считает в рублях (недвига, и т.п.). И мы видно к этому идём. Новострой у нас уже в основном в грн выражен.
2. У меня такое ощущение, что в наши ОВГЗ вкладываются в частности и деньги оттуда. Может и наших "беглецов". Т.к. на РФ облигах уже много не заработаешь, и наш "рынок" им понятен как родной.
Поэтому у нас и ставку снижают только после ЦБ РФ.
Там снизили - и потом у нас.
Таким образом, деньги оттуда вытесняются сюда.
Им удобно выводить деньги, и параллельно зарабатывать. А мы "гостеприимно" их принимаем, и тоже неплохо себя чувствуем
Плюс наблюдение за их ставками, и планами - может нам намекнуть на возможные планы НБУ в отдалённом будущем
Так что, при грамотном поддержании ставок выше чем там - нам обеспечен переток спекулятивного капитала. И пока ОВГЗ-карусель будет крутиться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:09
З'явились зміни ОВДП за наслідками аукціону!
Зміни ОВДП за вчора:
Гривня:
- НБУ без змін 337061,03 млн.грн.;
- Банки прикупили найбільше за всіх ОВДП на 245487,28 − 244019,05 = 1468,23 млн.грн.;
- Юрособи також купили на 20520,02 − 19548,37 = 971,65 млн.грн.;
- Фізичні додали на 3563,44 − 3523,74 = 39,7 млн.грн.;
- Та, на останок, нерезиденти КУПИЛИ, хоча майже втричі меньше банків, на 95082,7 − 94566,20 = 516,5 млн.грн.
Доляр:
- НБУ не має;
- Банки втратили також більше за всіх ОВДП на 82341,94 − 90660,94 = −8 319 млн.грн.;
- Юрособи також втратили на 5065,45 − 6534,88 = −1 469,43 млн.грн.;
- І Фізичні втратили на 5913,92 − 6954,30 = −1 040,38 млн.грн.;
- Та, на останок, нерезиденти ВТРАТИЛИ, і таки меньше за всіх, на 1464,65 − 1900,70 = −436,05 млн.грн.
Нерезеденти майже без змін, скільки прикупили гривні, і майже стільки ж втратили в долярі, всього 516,5−436,05=80,45 млн.грн. Не вони роблять погоду з ОВДП
ВО
PS
Та відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 7 462,1 млн гривень.
Ось чому доляра замало на МБ! Навіщо його продавати експортерам?
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 24 жов, 2019 16:25, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:21
Пдв сегодня овердофига налили 7,5 млрд. Итого с начала месяца уже 12,2 млрд.
Не припоминаю что-бы так рано минфин столько выплачивал.
Ну что, идем в рост ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:47
а что там с евро случилось сегодня?
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:53
Oleg_Sa наверное утилизируют пятисотки. завтра подвезут тыщонки, недостачу поправят.
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