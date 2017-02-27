опять же ностальгия за 1998м
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:12
Стата днем неважная вышла, ну и ЕЦБ ставкку еще ниже не захотел снижать.
Живите своим умом!
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:18
Ты совсем не понял, что произошло с доткомами.
Был ли это действительно глупый пузырь?
А может экипаж все сделал правильно, но наводчик случайно захватил в прицел ложную цель и экипаж промазал? Что делать в такой ситуации? Быстро вторым снарядом, но уже по правильной! И тут же по ней третьим. И на полном газу её гусеницами!
Как это было.
С доткомами.
Докладываю.
Об интернете в Америке тогда писали много. Много было и глупостей. Явление новое, значимое, все это понимали, но никто не мог сказать как это всё будет.
Не представляешь ясно себе это будущее - значит не можешь распознать правильную цель и поразить её правильным инвесторским выстрелом.
В 1994 году (!!!) один обычный американский инвестор, философ-футуролог, поэт и мечтатель (как и я сегодня) Джордж Гильдер написал книгу "Жизнь после телевидения", в которой описал нашу сегодняшнюю действительность - у каждого в руках гаджеты, все с интернетом, вся информация оттуда, навигация, покупки, банкинг, новый фактор экономики и т.п. Многие поверили. Новая экономическая парадигма. Стали вкладываться. Но не понимали, кто из массы новых компаний правильный игрок, кто пойдет по верному пути, на кого лучше ставить. Ставили все и на всех сразу. Выжили сильнейшие. Посмотрите на сегодняшних лидеров по капитализации. Гуглы, фейсбуки, майкрософты и прочие доткомы ...
Так был ли на самом деле пузырь доткомов?
Кстати, Джордж Гильдер тогда очень хорошо заработал на инвестициях в правильнные интернет компании ... В те, которые полностью соответствовали его видению будущего с интернетом ...
ЗЫ
Совсем недавно Гильдер выпустил еще одну очень интересную книгу - "Жизнь после гугла" ... Что нас ждет уже совсем скоро ... Когда гугл устареет также, как некогда пейджер ... Гильдер уверен, что тоже застанет эту новую жизнь, несмотря на свои 78 лет ... Вы то тем более.
Если коротко, одним штрихом, все будет шокирующе иначе , чем сегодня, очень скоро вашего ремесла валютных спекулей не станет ... Да и валют как таковых тоже ...
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:22
Прикольно в америке компании отчитываются о прибыли за квартал.
Тесла +20%
Твиттер -19%
Твиты Трампа не помогли
Живите своим умом!
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:23
А чей трамвай?
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