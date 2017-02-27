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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2551255225532554

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 313
Не нижче 24.50
54%
169
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
12%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:У меня такое ощущение, что в наши ОВГЗ вкладываются в частности и деньги оттуда. Может и наших "беглецов". Т.к. на РФ облигах уже много не заработаешь, и наш "рынок" им понятен как родной.

опять же ностальгия за 1998м
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:12

  Яша написав:а что там с евро случилось сегодня?

*Відправлено з Чату


Стата днем неважная вышла, ну и ЕЦБ ставкку еще ниже не захотел снижать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:18

  Автор77 написав:Не знаю уместно ли такое сравнение,
но чисто как пример у в е р е н н о с т и инвесторов,
доткомы вон также подавали надежды.Правда там долго подавали. Тут сомневаюсь,что есть даже близко такой временной лаг.

Пузырь доткомов (англ. Dot-com bubble) — экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 год. Кульминация произошла 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта (дневной пик) в течение торгов и упал более чем в полтора раза при закрытии.
Пузырь образовался в результате взлёта акций интернет-компаний (преимущественно американских), а также появления большого количества новых интернет-компаний и переориентировки старых компаний на интернет-бизнес в конце XX века. Акции компаний, предлагавших использовать Интернет для получения дохода, баснословно взлетели в цене. Такие высокие цены оправдывали многочисленные комментаторы и экономисты, утверждавшие, что наступила «новая экономика», на самом же деле эти новые бизнес-модели оказались неэффективными, а средства, потраченные в основном на рекламу, и большие кредиты привели к волне банкротств, сильному падению индекса NASDAQ, а также обвалу цен на серверные компьютеры.


В каждой шутке - есть только доля шутки как известно


Ты совсем не понял, что произошло с доткомами.
Был ли это действительно глупый пузырь?
А может экипаж все сделал правильно, но наводчик случайно захватил в прицел ложную цель и экипаж промазал? Что делать в такой ситуации? Быстро вторым снарядом, но уже по правильной! И тут же по ней третьим. И на полном газу её гусеницами!
Как это было.
С доткомами.
Докладываю.
Об интернете в Америке тогда писали много. Много было и глупостей. Явление новое, значимое, все это понимали, но никто не мог сказать как это всё будет.
Не представляешь ясно себе это будущее - значит не можешь распознать правильную цель и поразить её правильным инвесторским выстрелом.
В 1994 году (!!!) один обычный американский инвестор, философ-футуролог, поэт и мечтатель (как и я сегодня) Джордж Гильдер написал книгу "Жизнь после телевидения", в которой описал нашу сегодняшнюю действительность - у каждого в руках гаджеты, все с интернетом, вся информация оттуда, навигация, покупки, банкинг, новый фактор экономики и т.п. Многие поверили. Новая экономическая парадигма. Стали вкладываться. Но не понимали, кто из массы новых компаний правильный игрок, кто пойдет по верному пути, на кого лучше ставить. Ставили все и на всех сразу. Выжили сильнейшие. Посмотрите на сегодняшних лидеров по капитализации. Гуглы, фейсбуки, майкрософты и прочие доткомы ...
Так был ли на самом деле пузырь доткомов?
Кстати, Джордж Гильдер тогда очень хорошо заработал на инвестициях в правильнные интернет компании ... В те, которые полностью соответствовали его видению будущего с интернетом ...
ЗЫ
Совсем недавно Гильдер выпустил еще одну очень интересную книгу - "Жизнь после гугла" ... Что нас ждет уже совсем скоро ... Когда гугл устареет также, как некогда пейджер ... Гильдер уверен, что тоже застанет эту новую жизнь, несмотря на свои 78 лет ... Вы то тем более. :?
Если коротко, одним штрихом, все будет шокирующе иначе :shock: , чем сегодня, очень скоро вашего ремесла валютных спекулей не станет ... Да и валют как таковых тоже ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:22

Прикольно в америке компании отчитываются о прибыли за квартал.

Тесла +20%
Твиттер -19%
Твиты Трампа не помогли :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:23

  vitaliian написав:
  Grey001 написав:Производительность труда определяется не объемом выполненной работы, а объемом благ, созданных выполнением этого объема...

вас провезли 1 км на трамвае в Украине и в Польше. Где вы получили объем благ больше? Скорее в Украине, поскольку за 1 евро у нас вы сможете проехать в разы больше километров.

А чей трамвай?
Vadim V
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