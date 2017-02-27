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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2552255325542555

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 314
Не нижче 24.50
54%
170
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
11%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 314
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:33

24.окт 95082,70
23.окт 94566,20
22.окт 94684,63
21.окт 94911,90
18.окт 94870,90
17.окт 94860,81
16.окт 95755,14

Остаток гривневых ОВГЗ у нерезов в млн.грн .
16 окт был максимум. Непонятно, выходят или не выходят.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:39

  Moneta написав: Трамвай это сервис как и парикмахер - он на ВВП не влияет практически и сам по себе добавочную стоимость в экономике не создает.


Ну ты и сказанула! :shock: Услуги на ВВП не влияют ...
Такие трамвайщики, парикмахеры, спекули как вы и прочие услужники создают 78% ВВП США.
Это основа основ американской экономики. 8)

ВВП США В 2019 ГОДУ

1. Сфера услуг — 78%;
2. Промышленность — 21%;
3. Сельское хозяйство — 1%.

Источник: https://visasam.ru/emigration/canadausa/vvp-usa.html
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Остаток гривневых ОВГЗ у нерезов в млн.грн .


сьогодні дізнався із одної статті щодо бондів за кордоном - ульот повний!
так що нерези в нас ще довго будуть тусити :)

"Но если готовность клиентов банков доплачивать за депозиты можно объяснить необходимостью хранить где-то деньги, то как объяснить готовность инвесторов приобретать гособлигации с отрицательной процентной ставкой? В прошлом месяце Эстония выпустила облигации с отрицательной процентной ставкой на 200 миллионов евро. При 12-месячном сроке выкупа инвесторы должны будут доплатить за владение облигациями целых 0,19%. Вслед за Эстонией и Германия успешно выпустила облигации с 10-летним сроком выкупа по процентной ставке даже −0,24%. При этом, подписка была превышена в 1,6 раза, то есть инвесторы были готовы покупать еще больше облигаций."
+50грн !
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greenozon
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