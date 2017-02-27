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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2552255325542555

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 315
Не нижче 24.50
54%
171
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
11%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:33

24.окт 95082,70
23.окт 94566,20
22.окт 94684,63
21.окт 94911,90
18.окт 94870,90
17.окт 94860,81
16.окт 95755,14

Остаток гривневых ОВГЗ у нерезов в млн.грн .
16 окт был максимум. Непонятно, выходят или не выходят.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:39

  Moneta написав: Трамвай это сервис как и парикмахер - он на ВВП не влияет практически и сам по себе добавочную стоимость в экономике не создает.


Ну ты и сказанула! :shock: Услуги на ВВП не влияют ...
Такие трамвайщики, парикмахеры, спекули как вы и прочие услужники создают 78% ВВП США.
Это основа основ американской экономики. 8)

ВВП США В 2019 ГОДУ

1. Сфера услуг — 78%;
2. Промышленность — 21%;
3. Сельское хозяйство — 1%.

Источник: https://visasam.ru/emigration/canadausa/vvp-usa.html
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Остаток гривневых ОВГЗ у нерезов в млн.грн .


сьогодні дізнався із одної статті щодо бондів за кордоном - ульот повний!
так що нерези в нас ще довго будуть тусити :)

"Но если готовность клиентов банков доплачивать за депозиты можно объяснить необходимостью хранить где-то деньги, то как объяснить готовность инвесторов приобретать гособлигации с отрицательной процентной ставкой? В прошлом месяце Эстония выпустила облигации с отрицательной процентной ставкой на 200 миллионов евро. При 12-месячном сроке выкупа инвесторы должны будут доплатить за владение облигациями целых 0,19%. Вслед за Эстонией и Германия успешно выпустила облигации с 10-летним сроком выкупа по процентной ставке даже −0,24%. При этом, подписка была превышена в 1,6 раза, то есть инвесторы были готовы покупать еще больше облигаций."
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:33

  Libo написав:...спекули как вы и прочие услужники создают...

алкаши как ты и прочие создают...
много ввп создаёт чёрный спекуль валюты.
ты хоть просыхаешь на своём подоле, прапор?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:34

  Proofy написав:Ну что, сдулись с ростом, на след. неделе вниз рассчитываю



похід в гори натщесерце, але пальне вже в дорозі.
sinus
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:05

  zzzzzz написав:24.окт 95082,70
23.окт 94566,20
22.окт 94684,63
21.окт 94911,90
18.окт 94870,90
17.окт 94860,81
16.окт 95755,14

Остаток гривневых ОВГЗ у нерезов в млн.грн .
16 окт был максимум. Непонятно, выходят или не выходят.


Вовсе не факт, что они (нерезы, настоящие, ненастоящие неважно; + резы) будут выходить в доллярчики.
Недавно Рада приняла какие-то важные законы по теме приватизации (расширила список объектов).
Поэтому вполне могут начать покупать гос.объекты уже в этом году. А если даже не удастся организовать это дело в этом году, так пока будут перевкладываться/или уже перевкладываются в короткие ОВГЗ. Смысл им возня с куплей-продажей доллара если речь идет (теоретически) о паре месяцев.

Верховна Рада України на засіданні 2 жовтня скасувала закон з переліком об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Тим самим парламент запустив процес великої приватизації державного майна, яку
......
раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів почати підготовку до великої приватизації до 1 грудня. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/velika-privatiz ... 20293.html
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:09

  zzzzzz написав:Остаток гривневых ОВГЗ у нерезов в млн.грн . 16 окт был максимум. Непонятно, выходят или не выходят.
Позначку у 100 мільярдів так і не перетнули...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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