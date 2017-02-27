24.окт 95082,70
23.окт 94566,20
22.окт 94684,63
21.окт 94911,90
18.окт 94870,90
17.окт 94860,81
16.окт 95755,14
Остаток гривневых ОВГЗ у нерезов в млн.грн .
16 окт был максимум. Непонятно, выходят или не выходят.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:33
24.окт 95082,70
23.окт 94566,20
22.окт 94684,63
21.окт 94911,90
18.окт 94870,90
17.окт 94860,81
16.окт 95755,14
Остаток гривневых ОВГЗ у нерезов в млн.грн .
16 окт был максимум. Непонятно, выходят или не выходят.
Живите своим умом!
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:39
Ну ты и сказанула! Услуги на ВВП не влияют ...
Такие трамвайщики, парикмахеры, спекули как вы и прочие услужники создают 78% ВВП США.
Это основа основ американской экономики.
ВВП США В 2019 ГОДУ
1. Сфера услуг — 78%;
2. Промышленность — 21%;
3. Сельское хозяйство — 1%.
Источник:
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
сьогодні дізнався із одної статті щодо бондів за кордоном - ульот повний!
так що нерези в нас ще довго будуть тусити
"Но если готовность клиентов банков доплачивать за депозиты можно объяснить необходимостью хранить где-то деньги, то как объяснить готовность инвесторов приобретать гособлигации с отрицательной процентной ставкой? В прошлом месяце Эстония выпустила облигации с отрицательной процентной ставкой на 200 миллионов евро. При 12-месячном сроке выкупа инвесторы должны будут доплатить за владение облигациями целых 0,19%. Вслед за Эстонией и Германия успешно выпустила облигации с 10-летним сроком выкупа по процентной ставке даже −0,24%. При этом, подписка была превышена в 1,6 раза, то есть инвесторы были готовы покупать еще больше облигаций."
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:33
алкаши как ты и прочие создают...
много ввп создаёт чёрный спекуль валюты.
ты хоть просыхаешь на своём подоле, прапор?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:34
Додано: Чет 24 жов, 2019 21:05
Вовсе не факт, что они (нерезы, настоящие, ненастоящие неважно; + резы) будут выходить в доллярчики.
Недавно Рада приняла какие-то важные законы по теме приватизации (расширила список объектов).
Поэтому вполне могут начать покупать гос.объекты уже в этом году. А если даже не удастся организовать это дело в этом году, так пока будут перевкладываться/или уже перевкладываются в короткие ОВГЗ. Смысл им возня с куплей-продажей доллара если речь идет (теоретически) о паре месяцев.
Додано: Чет 24 жов, 2019 21:09
Позначку у 100 мільярдів так і не перетнули...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:03
блин вот часто реально жалко что ангицкий в школе не учил а в русском переводе нету
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:05
Это что рашисты сегодня обстреляли рабочих, которые им же водопровод делали?
Интересно, как они это объясняют у себя? ВСУ никак не могли на 2.5 км минимум с гранатомета стрелять. От долбни!
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:09
дык вся война такая , на ICTV даже был цикл передачь разоблачающе юмористических , одно время смотрел в записи ,:
ictv гражданская оборона и ictv антизомби потом приелось и перестал смотреть. Но реальный свой взгляд на глубинку РФ в Белгородской области показал что нашим областям до Белгородской области ой как далеко . Но это не касается вских ордло \ "временно окупированых" - ибо на любых окупированых РФ территориях всегда будет мрак и жесть . Так что обороняться надо всеми силами от прихода РФ к нам
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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