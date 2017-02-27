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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2553255425552556

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 315
Не нижче 24.50
54%
171
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
11%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:ICTV даже был цикл передачь разоблачающе юмористических , одно время смотрел в записи ,:
ictv гражданская оборона и ictv антизомби


не рекомендуется смотреть зомбоящик :lol: :mrgreen: так же как и читать совецкие газеты :mrgreen:
они Вам расскажут.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:27

  Alex2007 написав:
  yama написав:ICTV даже был цикл передачь разоблачающе юмористических , одно время смотрел в записи ,:
ictv гражданская оборона и ictv антизомби


не рекомендуется смотреть зомбоящик :lol: :mrgreen: так же как и читать совецкие газеты :mrgreen:
они Вам расскажут.
там и фактаж есть . Как развлекательная програмка сойдет ничем не хуже чем квартал 95 или как там его ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:Это что рашисты сегодня обстреляли рабочих, которые им же водопровод делали?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/24/7229972/
Интересно, как они это объясняют у себя? ВСУ никак не могли на 2.5 км минимум с гранатомета стрелять. От долбни!


Как обьясняют, если интересно то, Гугл выдает такие сообщения с той стороны, что работники Луганскводы живы-здоровы, а пострадали два лесничих несколько в другом месте.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 23:03

  Alex2007 написав:.......
Вовсе не факт, что они (нерезы, настоящие, ненастоящие неважно; + резы) будут выходить в доллярчики.
Недавно Рада приняла какие-то важные законы по теме приватизации (расширила список объектов).
Поэтому вполне могут начать покупать гос.объекты уже в этом году.
.......

Точно так же вовсе не факт, что они захотят выкупать устаревшие предприятия (надеюсь, Вы не сомневаетесь, что подавляющее большинство из них устарели почти безнадежно).
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 23:16

  Яша написав:а что там с евро случилось сегодня?

*Відправлено з Чату

А что Вас удивило?
С ним, вроде, ничего особенного не происходило. Ну чуток поколбасило на новостях, а в общем гуляло в достаточно узком диапазоне 1,140-1,110.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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