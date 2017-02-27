не рекомендуется смотреть зомбоящик так же как и читать совецкие газеты
они Вам расскажут.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:27
там и фактаж есть . Как развлекательная програмка сойдет ничем не хуже чем квартал 95 или как там его ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как обьясняют, если интересно то, Гугл выдает такие сообщения с той стороны, что работники Луганскводы живы-здоровы, а пострадали два лесничих несколько в другом месте.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 24 жов, 2019 23:03
Точно так же вовсе не факт, что они захотят выкупать устаревшие предприятия (надеюсь, Вы не сомневаетесь, что подавляющее большинство из них устарели почти безнадежно).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 24 жов, 2019 23:16
А что Вас удивило?
С ним, вроде, ничего особенного не происходило. Ну чуток поколбасило на новостях, а в общем гуляло в достаточно узком диапазоне 1,140-1,110.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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