yama написав:ICTV даже был цикл передачь разоблачающе юмористических , одно время смотрел в записи ,: ictv гражданская оборона и ictv антизомби
не рекомендуется смотреть зомбоящик так же как и читать совецкие газеты они Вам расскажут.
там и фактаж есть . Как развлекательная програмка сойдет ничем не хуже чем квартал 95 или как там его ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Alex2007 написав:....... Вовсе не факт, что они (нерезы, настоящие, ненастоящие неважно; + резы) будут выходить в доллярчики. Недавно Рада приняла какие-то важные законы по теме приватизации (расширила список объектов). Поэтому вполне могут начать покупать гос.объекты уже в этом году. .......
Точно так же вовсе не факт, что они захотят выкупать устаревшие предприятия (надеюсь, Вы не сомневаетесь, что подавляющее большинство из них устарели почти безнадежно).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.