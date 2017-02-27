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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 06:08
Alex2007 написав:
Вовсе не факт, что они (нерезы, настоящие, ненастоящие неважно; + резы) будут выходить в доллярчики.
Недавно Рада приняла какие-то важные законы по теме приватизации (расширила список объектов).
Поэтому вполне могут начать покупать гос.объекты уже в этом году.
Что?
Вы верите, что спекулятивный капитал который на "перекладывании из бумаги в бумагу" поднимает десятки процентов годовых вдруг пойдет покупать старые, полуразвалинные никому не нужные предприятия Украины?
Чтобы потом там "закапывать" миллионы на переоборудование, переобучение, и с неизвестным ещё полезным выхлопом через пять-десять лет в лучшем случае.
Сынок, це фантастика...(с)
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 06:42
Shram написав: Alex2007 написав:
Вовсе не факт, что они (нерезы, настоящие, ненастоящие неважно; + резы) будут выходить в доллярчики.
Недавно Рада приняла какие-то важные законы по теме приватизации (расширила список объектов).
Поэтому вполне могут начать покупать гос.объекты уже в этом году.
Что?
Вы верите, что спекулятивный капитал который на "перекладывании из бумаги в бумагу" поднимает десятки процентов годовых вдруг пойдет покупать старые, полуразвалинные никому не нужные предприятия Украины?
Чтобы потом там "закапывать" миллионы на переоборудование, переобучение, и с неизвестным ещё полезным выхлопом через пять-десять лет в лучшем случае.
Сынок, це фантастика...(с)
возможно что-то купят из-за удачного расположения (земля),а что-то порежут на лом
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