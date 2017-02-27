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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25542555255625572558>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 316
Не нижче 24.50
54%
172
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
11%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 06:08

  Alex2007 написав:Вовсе не факт, что они (нерезы, настоящие, ненастоящие неважно; + резы) будут выходить в доллярчики.
Недавно Рада приняла какие-то важные законы по теме приватизации (расширила список объектов).
Поэтому вполне могут начать покупать гос.объекты уже в этом году.


Что?
Вы верите, что спекулятивный капитал который на "перекладывании из бумаги в бумагу" поднимает десятки процентов годовых вдруг пойдет покупать старые, полуразвалинные никому не нужные предприятия Украины?
Чтобы потом там "закапывать" миллионы на переоборудование, переобучение, и с неизвестным ещё полезным выхлопом через пять-десять лет в лучшем случае.
Сынок, це фантастика...(с)
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 06:42

  Shram написав:
  Alex2007 написав:Вовсе не факт, что они (нерезы, настоящие, ненастоящие неважно; + резы) будут выходить в доллярчики.
Недавно Рада приняла какие-то важные законы по теме приватизации (расширила список объектов).
Поэтому вполне могут начать покупать гос.объекты уже в этом году.


Что?
Вы верите, что спекулятивный капитал который на "перекладывании из бумаги в бумагу" поднимает десятки процентов годовых вдруг пойдет покупать старые, полуразвалинные никому не нужные предприятия Украины?
Чтобы потом там "закапывать" миллионы на переоборудование, переобучение, и с неизвестным ещё полезным выхлопом через пять-десять лет в лучшем случае.
Сынок, це фантастика...(с)


возможно что-то купят из-за удачного расположения (земля),а что-то порежут на лом
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:05

Доброе утро!
Как вам спалось сегодня с новой ставкой?
Проснулись в хорошем настроении?
И так теперь будет постоянно, пока не выйдем на 5-7%.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:09

  Libo написав:Доброе утро!
Как вам спалось сегодня с новой ставкой?
Проснулись в хорошем настроении?
И так теперь будет постоянно, пока не выйдем на 5-7%.
:lol: :lol: :lol:

своим людям нальют дешевого рефинанса чтобы скупились валютой перед обвалом
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:27

  Shram написав:
  Alex2007 написав:Вовсе не факт, что они (нерезы, настоящие, ненастоящие неважно; + резы) будут выходить в доллярчики.
Недавно Рада приняла какие-то важные законы по теме приватизации (расширила список объектов).
Поэтому вполне могут начать покупать гос.объекты уже в этом году.


Что?
Вы верите, что спекулятивный капитал который на "перекладывании из бумаги в бумагу" поднимает десятки процентов годовых вдруг пойдет покупать старые, полуразвалинные никому не нужные предприятия Украины?
Чтобы потом там "закапывать" миллионы на переоборудование, переобучение, и с неизвестным ещё полезным выхлопом через пять-десять лет в лучшем случае.
Сынок, це фантастика...(с)


То что эти предприятия раздеребанены, устарели и устали - в большинстве случаев, да. Но вопрос цены: если она низкая, но, как уже заметили удачное расположение, например, и возможность это приобрести - то почему-бы и не прикупить.
Или например, те же ОПЗ или центрэнерго, к-рые на слуху постоянно, то если "определенного покупателя" устроит цена, то можно и прикупить :mrgreen:
Временно, это может повлиять на крепость гривни.
Хотя сильно много государтство уже наверно не получит в бюджет от этой приватизации. Все вкусное распродано. :?
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 25 жов, 2019 08:29, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:29

  yama написав:
  Libo написав:Совсем недавно Джордж Гильдер выпустил еще одну очень интересную книгу - "Жизнь после гугла" ..
блин вот часто реально жалко что ангицкий в школе не учил :(


Что мешает сейчас :? ? Онлайн ресурсов - нет числа.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:33

Вчера ПДВ овердофига налили 7,5 млрд. Итого с начала месяца уже 12,2 млрд.

Не припоминаю что-бы так рано минфин столько выплачивал.

Ну что, идем в рост ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:37

  zzzzzz написав:Вчера ПДВ овердофига налили 7,5 млрд. Итого с начала месяца уже 12,2 млрд.

Не припоминаю что-бы так рано минфин столько выплачивал.

Ну что, идем в рост ?


Сейчас все выльют, а на следующей неделе (и еще на месяц) "организуют" гривнедефицит :shock:
Знаем мы, как они в нужный момент доливают ПДВ или наоборот держат на голодном пайке до последнего. :mrgreen: .
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:43

  zzzzzz написав:Вчера ПДВ овердофига налили 7,5 млрд. Итого с начала месяца уже 12,2 млрд. Не припоминаю что-бы так рано минфин столько выплачивал. Ну что, идем в рост ?

сегодня дожны прорвать дамбу га наличке. межбанк добавит до 30 копеек. КМК.

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня особый день, пошла в жизнь 1000-купюра.

Ждем реал-фото на форуме от первого счастливого обладателя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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