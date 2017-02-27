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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 06:08
Alex2007 написав:
Вовсе не факт, что они (нерезы, настоящие, ненастоящие неважно; + резы) будут выходить в доллярчики.
Недавно Рада приняла какие-то важные законы по теме приватизации (расширила список объектов).
Поэтому вполне могут начать покупать гос.объекты уже в этом году.
Что?
Вы верите, что спекулятивный капитал который на "перекладывании из бумаги в бумагу" поднимает десятки процентов годовых вдруг пойдет покупать старые, полуразвалинные никому не нужные предприятия Украины?
Чтобы потом там "закапывать" миллионы на переоборудование, переобучение, и с неизвестным ещё полезным выхлопом через пять-десять лет в лучшем случае.
Сынок, це фантастика...(с)
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 06:42
Shram написав: Alex2007 написав:
Вовсе не факт, что они (нерезы, настоящие, ненастоящие неважно; + резы) будут выходить в доллярчики.
Недавно Рада приняла какие-то важные законы по теме приватизации (расширила список объектов).
Поэтому вполне могут начать покупать гос.объекты уже в этом году.
Что?
Вы верите, что спекулятивный капитал который на "перекладывании из бумаги в бумагу" поднимает десятки процентов годовых вдруг пойдет покупать старые, полуразвалинные никому не нужные предприятия Украины?
Чтобы потом там "закапывать" миллионы на переоборудование, переобучение, и с неизвестным ещё полезным выхлопом через пять-десять лет в лучшем случае.
Сынок, це фантастика...(с)
возможно что-то купят из-за удачного расположения (земля),а что-то порежут на лом
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:05
Доброе утро!
Как вам спалось сегодня с новой ставкой?
Проснулись в хорошем настроении?
И так теперь будет постоянно, пока не выйдем на 5-7%.
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Libo
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:09
Libo написав:
Доброе утро!
Как вам спалось сегодня с новой ставкой?
Проснулись в хорошем настроении?
И так теперь будет постоянно, пока не выйдем на 5-7%.
своим людям нальют дешевого рефинанса чтобы скупились валютой перед обвалом
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:27
Shram написав: Alex2007 написав:
Вовсе не факт, что они (нерезы, настоящие, ненастоящие неважно; + резы) будут выходить в доллярчики.
Недавно Рада приняла какие-то важные законы по теме приватизации (расширила список объектов).
Поэтому вполне могут начать покупать гос.объекты уже в этом году.
Что?
Вы верите, что спекулятивный капитал который на "перекладывании из бумаги в бумагу" поднимает десятки процентов годовых вдруг пойдет покупать старые, полуразвалинные никому не нужные предприятия Украины?
Чтобы потом там "закапывать" миллионы на переоборудование, переобучение, и с неизвестным ещё полезным выхлопом через пять-десять лет в лучшем случае.
Сынок, це фантастика...(с)
То что эти предприятия раздеребанены, устарели и устали - в большинстве случаев, да. Но вопрос цены: если она низкая, но, как уже заметили удачное расположение, например, и возможность это приобрести - то почему-бы и не прикупить.
Или например, те же ОПЗ или центрэнерго, к-рые на слуху постоянно, то если "определенного покупателя" устроит цена, то можно и прикупить
Временно, это может повлиять на крепость гривни.
Хотя сильно много государтство уже наверно не получит в бюджет от этой приватизации. Все вкусное распродано.
Востаннє редагувалось Alex2007
в П'ят 25 жов, 2019 08:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:29
yama написав: Libo написав:
Совсем недавно Джордж Гильдер выпустил еще одну очень интересную книгу - "Жизнь после гугла" ..
блин вот часто реально жалко что ангицкий в школе не учил
Что мешает сейчас
? Онлайн ресурсов - нет числа.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:33
Вчера ПДВ овердофига налили 7,5 млрд. Итого с начала месяца уже 12,2 млрд.
Не припоминаю что-бы так рано минфин столько выплачивал.
Ну что, идем в рост ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:37
zzzzzz написав:
Вчера ПДВ овердофига налили 7,5 млрд. Итого с начала месяца уже 12,2 млрд.
Не припоминаю что-бы так рано минфин столько выплачивал.
Ну что, идем в рост ?
Сейчас все выльют, а на следующей неделе (и еще на месяц) "организуют" гривнедефицит
Знаем мы, как они в нужный момент доливают ПДВ или наоборот держат на голодном пайке до последнего.
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Alex2007
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:43
zzzzzz написав:
Вчера ПДВ овердофига налили 7,5 млрд. Итого с начала месяца уже 12,2 млрд. Не припоминаю что-бы так рано минфин столько выплачивал. Ну что, идем в рост ?
сегодня дожны прорвать дамбу га наличке. межбанк добавит до 30 копеек. КМК.*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:47
Сегодня особый день, пошла в жизнь 1000-купюра.
Ждем реал-фото на форуме от первого счастливого обладателя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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