Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:27

Shram написав: Alex2007 написав: Вовсе не факт, что они (нерезы, настоящие, ненастоящие неважно; + резы) будут выходить в доллярчики.

Недавно Рада приняла какие-то важные законы по теме приватизации (расширила список объектов).

Поэтому вполне могут начать покупать гос.объекты уже в этом году. Вовсе не факт, что они (нерезы, настоящие, ненастоящие неважно; + резы) будут выходить в доллярчики.Недавно Рада приняла какие-то важные законы по теме приватизации (расширила список объектов).Поэтому вполне могут начать покупать гос.объекты уже в этом году.



Что?

Вы верите, что спекулятивный капитал который на "перекладывании из бумаги в бумагу" поднимает десятки процентов годовых вдруг пойдет покупать старые, полуразвалинные никому не нужные предприятия Украины?

Чтобы потом там "закапывать" миллионы на переоборудование, переобучение, и с неизвестным ещё полезным выхлопом через пять-десять лет в лучшем случае.

Сынок, це фантастика...(с) Что?Вы верите, что спекулятивный капитал который на "перекладывании из бумаги в бумагу" поднимает десятки процентов годовых вдруг пойдет покупать старые, полуразвалинные никому не нужные предприятия Украины?Чтобы потом там "закапывать" миллионы на переоборудование, переобучение, и с неизвестным ещё полезным выхлопом через пять-десять лет в лучшем случае.Сынок, це фантастика...(с)

То что эти предприятия раздеребанены, устарели и устали - в большинстве случаев, да. Но вопрос цены: если она низкая, но, как уже заметили удачное расположение, например, и возможность это приобрести - то почему-бы и не прикупить.Или например, те же ОПЗ или центрэнерго, к-рые на слуху постоянно, то если "определенного покупателя" устроит цена, то можно и прикупитьВременно, это может повлиять на крепость гривни.Хотя сильно много государтство уже наверно не получит в бюджет от этой приватизации. Все вкусное распродано.