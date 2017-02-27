RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2555255625572558>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 316
Не нижче 24.50
54%
172
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
11%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:58

казначей ТАСа уже всё понял. 25.17/25.35

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 892
З нами з: 10.04.07
Подякував: 74 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:15

+11 коп с открытия.

25,22 / 25,26
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35821
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3481 раз.
Подякували: 7669 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:18

Яша 5й раз за сезон :) :D
Вело
 
Повідомлень: 161
З нами з: 03.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:20

  Яша написав:казначей ТАСа уже всё понял. 25.17/25.35


Зашел на сайт бака.
Курсы в кассе 25,05/25,30
карточные курс 24,90/25,30

А что это за курс 25,17/25,35 ??
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35821
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3481 раз.
Подякували: 7669 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:22

  zzzzzz написав:
  Яша написав:казначей ТАСа уже всё понял. 25.17/25.35


Зашел на сайт бака.
Курсы в кассе 25,05/25,30
карточные курс 24,90/25,30

А что это за курс 25,17/25,35 ??


пару минут провисели на онлайн-обмене, быстро сменили 25.15/25.3 буквально на глазах :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1747
З нами з: 11.10.16
Подякував: 822 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:26

хм, чомусь міняйло від міжбанку відстає :?
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 08.09.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:28

  freeze написав:Сегодня особый день, пошла в жизнь 1000-купюра.
Ждем реал-фото на форуме от первого счастливого обладателя.

для этого надо чтоб кто-то доллары сдал
Клаус
 
Повідомлень: 937
З нами з: 04.10.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:29

Гойдалки панове, гойдалки!
Спекулянти хочуть переконати що це тренд!
joik
 
Повідомлень: 104
З нами з: 24.07.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:29

Ніколи такого не було і от знову! :D
Rainbow
 
Повідомлень: 2604
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:31

  Libo написав:Доброе утро!
Как вам спалось сегодня с новой ставкой?
Проснулись в хорошем настроении?
И так теперь будет постоянно, пока не выйдем на 5-7%.
:lol: :lol: :lol:

ждем , надеемся, верим ! очень бы хотелось такую ставку ( и ипотеку по 10-12% годовых в гривне само собой)
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1473
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2543 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2555255625572558>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PavelF, trohim134, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1603, 1604, 1605
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16042 1926759
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2019 09:52
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6732 1466535
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2019 11:02
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
286 31067
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 12:45
d44

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мебель (1)
25.10.2019 10:55
Альфа-Банк (77952)
25.10.2019 10:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.