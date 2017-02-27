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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:58
казначей ТАСа уже всё понял. 25.17/25.35*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:15
+11 коп с открытия.
25,22 / 25,26
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:20
Яша написав:
казначей ТАСа уже всё понял. 25.17/25.35
Зашел на сайт бака.
Курсы в кассе 25,05/25,30
карточные курс 24,90/25,30
А что это за курс 25,17/25,35 ??
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:22
zzzzzz написав: Яша написав:
казначей ТАСа уже всё понял. 25.17/25.35
Зашел на сайт бака.
Курсы в кассе 25,05/25,30
карточные курс 24,90/25,30
А что это за курс 25,17/25,35 ??
пару минут провисели на онлайн-обмене, быстро сменили 25.15/25.3 буквально на глазах
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Alex2007
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:28
freeze написав:
Сегодня особый день, пошла в жизнь 1000-купюра.
Ждем реал-фото на форуме от первого счастливого обладателя.
для этого надо чтоб кто-то доллары сдал
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:29
Гойдалки панове, гойдалки!
Спекулянти хочуть переконати що це тренд!
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joik
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:29
Ніколи такого не було і от знову!
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Rainbow
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:31
Libo написав:
Доброе утро!
Как вам спалось сегодня с новой ставкой?
Проснулись в хорошем настроении?
И так теперь будет постоянно, пока не выйдем на 5-7%.
ждем , надеемся, верим ! очень бы хотелось такую ставку ( и ипотеку по 10-12% годовых в гривне само собой)
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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