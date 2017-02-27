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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2555255625572558

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 316
Не нижче 24.50
54%
172
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
11%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:33

  Клаус написав:
  freeze написав:Сегодня особый день, пошла в жизнь 1000-купюра.
Ждем реал-фото на форуме от первого счастливого обладателя.

для этого надо чтоб кто-то доллары сдал

Банкоматы в НБУ уже заряжены
Кискодер
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:33

  vovakwasov написав:хм, чомусь міняйло від міжбанку відстає

нацвалюти нема... мабуть

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:39

если минфин договорился с казначейством при молчании НБУ (а подгадали неплохо- около 8.5млрд ндс за 3 дня уже должны быть на счетах,скупка ОВГЗ банками (им валюту менять не надо),а не нерезами(которые меняли доллар заранее с пятницы)),то после 11 часов можно ждать ралли.Если же выйдет пожарный и зальёт,то всё пойдет не так...скучно..болото...

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Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:43

Остаток гривневых ОВГЗ у нерезов в млн.грн .
16 окт был максимум.

16.окт 95755
17.окт 94860
18.окт 94870
21.окт 94911
22.окт 94684
23.окт 94566
24.окт 95082
25.окт 95540

Как видно по свежим данным вчера и позавчера нерезы откупили практически все что продали и погасили.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:46

  joik написав:Гойдалки панове, гойдалки!
Спекулянти хочуть переконати що це тренд!


а в мене нерви не витримали - трішки прикупив доляра
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:53

zzzzzz то есть первичный рынок они обходят стороной. Перебиваются на вторичке?
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:53

  Яша написав:zzzzzz то есть первичный рынок они обходят стороной. Перебиваются на вторичке?

Да, именно так.
Часть они купили на первичке, часть на вторичке.
Живите своим умом!
zzzzzz
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