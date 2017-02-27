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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2555255625572558

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 316
Не нижче 24.50
54%
172
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
11%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:33

  Клаус написав:
  freeze написав:Сегодня особый день, пошла в жизнь 1000-купюра.
Ждем реал-фото на форуме от первого счастливого обладателя.

для этого надо чтоб кто-то доллары сдал

Банкоматы в НБУ уже заряжены
Кискодер
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:33

  vovakwasov написав:хм, чомусь міняйло від міжбанку відстає

нацвалюти нема... мабуть

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:39

если минфин договорился с казначейством при молчании НБУ (а подгадали неплохо- около 8.5млрд ндс за 3 дня уже должны быть на счетах,скупка ОВГЗ банками (им валюту менять не надо),а не нерезами(которые меняли доллар заранее с пятницы)),то после 11 часов можно ждать ралли.Если же выйдет пожарный и зальёт,то всё пойдет не так...скучно..болото...

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Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:43

Остаток гривневых ОВГЗ у нерезов в млн.грн .
16 окт был максимум.

16.окт 95755
17.окт 94860
18.окт 94870
21.окт 94911
22.окт 94684
23.окт 94566
24.окт 95082
25.окт 95540

Как видно по свежим данным вчера и позавчера нерезы откупили практически все что продали и погасили.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:46

  joik написав:Гойдалки панове, гойдалки!
Спекулянти хочуть переконати що це тренд!


а в мене нерви не витримали - трішки прикупив доляра
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:53

zzzzzz то есть первичный рынок они обходят стороной. Перебиваются на вторичке?
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:53

  Яша написав:zzzzzz то есть первичный рынок они обходят стороной. Перебиваются на вторичке?

Да, именно так.
Часть они купили на первичке, часть на вторичке.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:57

  zzzzzz написав:
  Яша написав:zzzzzz то есть первичный рынок они обходят стороной. Перебиваются на вторичке?

Да, именно так.
Часть они купили на первичке, часть на вторичке.

снижение ставки их тем более не простимулирует на следующий аукцион... кажется вышел нбу или госы с поливалкой..больше некому. Искатель поправит?
Яша
 
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