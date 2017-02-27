|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:33
Клаус написав: freeze написав:
Сегодня особый день, пошла в жизнь 1000-купюра.
Ждем реал-фото на форуме от первого счастливого обладателя.
для этого надо чтоб кто-то доллары сдал
Банкоматы в НБУ уже заряжены
-
Кискодер
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 05.10.19
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:33
vovakwasov написав:
хм, чомусь міняйло від міжбанку відстає
нацвалюти нема... мабуть*Відправлено з Чату
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:39
если минфин договорился с казначейством при молчании НБУ (а подгадали неплохо- около 8.5млрд ндс за 3 дня уже должны быть на счетах,скупка ОВГЗ банками (им валюту менять не надо),а не нерезами(которые меняли доллар заранее с пятницы)),то после 11 часов можно ждать ралли.Если же выйдет пожарный и зальёт,то всё пойдет не так...скучно..болото...*Відправлено з Чату
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:43
Остаток гривневых ОВГЗ у нерезов в млн.грн .
16 окт был максимум.
16.окт 95755
17.окт 94860
18.окт 94870
21.окт 94911
22.окт 94684
23.окт 94566
24.окт 95082
25.окт 95540
Как видно по свежим данным вчера и позавчера нерезы откупили практически все что продали и погасили.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35821
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3481 раз.
- Подякували: 7669 раз.
-
- Профіль
-
34
7
2
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:46
joik написав:
Гойдалки панове, гойдалки!
Спекулянти хочуть переконати що це тренд!
а в мене нерви не витримали - трішки прикупив доляра
-
vovakwasov
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 08.09.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:53
zzzzzz то есть первичный рынок они обходят стороной. Перебиваются на вторичке?
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:53
Яша написав:zzzzzz
то есть первичный рынок они обходят стороной. Перебиваются на вторичке?
Да, именно так.
Часть они купили на первичке, часть на вторичке.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35821
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3481 раз.
- Подякували: 7669 раз.
-
- Профіль
-
34
7
2
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:57
zzzzzz написав: Яша написав:zzzzzz
то есть первичный рынок они обходят стороной. Перебиваются на вторичке?
Да, именно так.
Часть они купили на первичке, часть на вторичке.
снижение ставки их тем более не простимулирует на следующий аукцион... кажется вышел нбу или госы с поливалкой..больше некому. Искатель поправит?
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16042
|1926765
|
П'ят 25 жов, 2019 09:52
чик
|
|6732
|1466535
|
Чет 24 жов, 2019 11:02
ЛОБ
|
|286
|31067
|
Пон 21 жов, 2019 12:45
d44
|