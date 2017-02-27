Банкоматы в НБУ уже заряжены
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:33
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:33
нацвалюти нема... мабуть
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:39
если минфин договорился с казначейством при молчании НБУ (а подгадали неплохо- около 8.5млрд ндс за 3 дня уже должны быть на счетах,скупка ОВГЗ банками (им валюту менять не надо),а не нерезами(которые меняли доллар заранее с пятницы)),то после 11 часов можно ждать ралли.Если же выйдет пожарный и зальёт,то всё пойдет не так...скучно..болото...
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:43
Остаток гривневых ОВГЗ у нерезов в млн.грн .
16 окт был максимум.
16.окт 95755
17.окт 94860
18.окт 94870
21.окт 94911
22.окт 94684
23.окт 94566
24.окт 95082
25.окт 95540
Как видно по свежим данным вчера и позавчера нерезы откупили практически все что продали и погасили.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:46
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:53
zzzzzz то есть первичный рынок они обходят стороной. Перебиваются на вторичке?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:53
Да, именно так.
Часть они купили на первичке, часть на вторичке.
Живите своим умом!
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