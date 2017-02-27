если будет 26,то и я сразу продам отбитое по 24.85 :)
*Відправлено з Чату
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:03
если будет 26,то и я сразу продам отбитое по 24.85 :)
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:06
Тут половина форума таких )
А чего 2 октября не продавали ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нал Днепр опт продажа вчера вечером 25,00, сегодня утром 25,15, сейчас 25,10!
Нал не сильно верит Межбанку или «топливо не подвезли»))))
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:10
интересно при каком курсе пойдет активная растаможка? ведь скоро пойдет новогодний импорт,а доходы надо увеличивать,на подсосе далеко не уедешь...
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:11
Топливо будет к 1 числу.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:12
люди так лохонулись с баксом купленным пА 26-28, что теперь даже пА 25 бояться его как огня!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:13
если будет движ,можно и с безналом поиграться,а потом выйти в нал.если финмон не позвонит :)
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:16
asti
по 25 боятся, а по 28 меньше боятся будут и будут брать.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в П'ят 25 жов, 2019 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:16
да ладно,перестань. не на последние ж. я покупал и по 27.на тот момент так подсказала мне моя голова.понервничал немного и сказал спасибо Богу,что взял деньгами. отбил по-другому. мне так интересно.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:21
Не факт. В этом году произошел перелом многолетнего тренда на плавный рост, кроме того практически размылась сезонность. У людей случился когнитивный диссонанс когда они в конце сентября увидели 23,ХХ на прием, а те кто неделю спустя греб по 26,ХХ опять сильно обожглись так как ещё через неделю снова было 24,ХХ...
Востаннє редагувалось asti в П'ят 25 жов, 2019 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
|