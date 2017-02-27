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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25572558255925602561>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 316
Не нижче 24.50
54%
172
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
11%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:03

если будет 26,то и я сразу продам отбитое по 24.85 :)

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:06

  Яша написав:если будет 26,то и я сразу продам отбитое по 24.85 :)

*Відправлено з Чату


:lol: :lol: Тут половина форума таких )
А чего 2 октября не продавали ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нал Днепр опт продажа вчера вечером 25,00, сегодня утром 25,15, сейчас 25,10!
Нал не сильно верит Межбанку или «топливо не подвезли»))))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:10

интересно при каком курсе пойдет активная растаможка? ведь скоро пойдет новогодний импорт,а доходы надо увеличивать,на подсосе далеко не уедешь...

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:11

  SAndriy1 написав:Нал Днепр опт продажа вчера вечером 25,00, сегодня утром 25,15, сейчас 25,10!
Нал не сильно верит Межбанку или «топливо не подвезли»))))


Топливо будет к 1 числу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:12

  SAndriy1 написав:Нал Днепр опт продажа вчера вечером 25,00, сегодня утром 25,15, сейчас 25,10!
Нал не сильно верит Межбанку или «топливо не подвезли»))))
люди так лохонулись с баксом купленным пА 26-28, что теперь даже пА 25 бояться его как огня! ;)
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asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:13

если будет движ,можно и с безналом поиграться,а потом выйти в нал.если финмон не позвонит :)

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:16

asti
по 25 боятся, а по 28 меньше боятся будут и будут брать.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в П'ят 25 жов, 2019 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:16

  asti написав:люди так лохонулись с баксом купленным пА 26-28, что теперь даже пА 25 бояться его как огня!

да ладно,перестань. не на последние ж. я покупал и по 27.на тот момент так подсказала мне моя голова.понервничал немного и сказал спасибо Богу,что взял деньгами. отбил по-другому. мне так интересно.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:21

  Oleg_Sa написав:asti
по 25 боятся, а по 28 меньше боятся и будут брать.
Не факт. В этом году произошел перелом многолетнего тренда на плавный рост, кроме того практически размылась сезонность. У людей случился когнитивный диссонанс когда они в конце сентября увидели 23,ХХ на прием, а те кто неделю спустя греб по 26,ХХ опять сильно обожглись так как ещё через неделю снова было 24,ХХ...
Востаннє редагувалось asti в П'ят 25 жов, 2019 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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