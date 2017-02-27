zzzzzz написав:Яша написав:если будет 26,то и я сразу продам отбитое по 24.85
*Відправлено з Чату
Тут половина форума таких )
А чего 2 октября не продавали ?
почему не продавал? просто иногда лучше промолчать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:21
почему не продавал? просто иногда лучше промолчать.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:25
не держите в себе!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:26
На Троещине включили отопление, когда завтра +20. Какого черта? Есть же правило о 8 градусах, такого и близко не было. У ворюг бизнес на завышенных в разы тарифах, скоро будут летом топить.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:28
Кардіограма ліквідності
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 48 504,03(50 498,99 − 1 994,96) млн.
Овернайти дебіт - 14,5%(15%) - 27 835(18 558 + 9277) млн.
Овернайти кредіт - 18,5%(19%) - 0,001(0 + 0,001) млн.
Загальна ліквідність 548 504,03 + 27 835 - 0.001 = 76339,029(69 056,99 + 7 282,039(+ 346)) млн. гривень.
!!!
ЗʼЯВИВСЯ АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ВІД НБУ.
НБУ вчора пустив все на самоплив і нічого не купував і не продавав.
Все визначили Автономні чинники.
Знову зʼїли трохи готівкі, вже четвертий день поспіль, додавши всього 96 млн.грн. на коррахунки. А всі дивуються чому готівковий курс доляра не росте! Та Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб додали, ясна річ за рахунок виплат ПДВ, 7 180 млн.грн.
!!!
Загальна ліквідність завдячуючи вчорашньому відшкодуванню ПДВ ҐАРНО ВИРОСЛА, і вона перевищує середнє значення.
Вже 62 банки здається дослухалися поради того, що лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках. Який не який, а є прибуток в 14,5 відсотків річних. Коррахунки знову добряче присіли, та гроші пішли на Овернайти дебіт. Плюс вчорашнє ПДВ! Зранку живемо тільки за рахунок добряче зʼїхавших нижче норматива ліквідності коррахунків. Недостача гривні має стримувати ріст доляра. А він йде вгору! Овернайти повернуться в другій половині доби і ліквідність зашкалить. Що буде з курсом валюти?
Грошей для купівлі доляра можливо з ранку і недостатньо, та в другій половині дня зʼявляться.
Першоджерела:
ВО
PS
Вторинний ринок. Зміни ОВДП за вчора:
- НБУ без змін 337061,03 млн.грн.;
- Банки продали ОВДП на 245046,55 − 245487,28 = −440,73 млн.грн.;
- Юрособи також трошки продали на 20506,88 − 20520,02 = −13,14 млн.грн.;
- Фізичні також продали на 3560 − 3563,44 = −3,4 млн.грн.;
- Та ось нерезиденти КУПИЛИ на 95540,03 − 95082,7 = 457,33 млн.грн.
Короткострокові, та навіть такі довгі як трирічні, здається їм не цікаві, як то показав останній аукціон. Та вони щось вичіплюють на вторинному. Мабуть ще довші і з більшими купонами!
PPS
Сьогодні о 13:30 чекаємо новин по ставці від Московитів.
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 25 жов, 2019 10:38, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:31
то що, на сьогодні ріст на налі відміняється???
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:45
А между тем от минимума, который был ровно месяц назад, гривна потеряла ровно 5% (24/25,2) и ничего, никакой паники! (пока...)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:00
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:20
Кличко греет електорат
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:20
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.10.2019..................2519,0651
Доллар прибавил 8 копеек.
Открылись на 11 копеек выше вчерашнего закрытия, что, по всей видимости, явилось продолжением вчерашнего подскока перед самым закрытием. Рынок не очень поверил такому росту, и до начала активной части торгов котировки вернулись на 4 копейки назад. На этом уровне оставались до 12, постепенно сужая спред сверху.
Регулятор вчера участия в торгах не принимал.
Коррсчета чуть просели. Очень существенное увеличение объема суточных сертификатов перевесило не менее впечатляющий объем возмещения НДС.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
23.10.2019
Усього, млн дол. США 468.4
В среду обороты были пониже вторника, но остались очень высокими. Обороты чистые - без участия НБУ.
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