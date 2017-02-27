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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2557255825592560

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 316
Не нижче 24.50
54%
172
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
11%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:21

  zzzzzz написав:
  Яша написав:если будет 26,то и я сразу продам отбитое по 24.85 :)

*Відправлено з Чату


:lol: :lol: Тут половина форума таких )
А чего 2 октября не продавали ?

почему не продавал? просто иногда лучше промолчать.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:25

  Яша написав:
  zzzzzz написав:
  Яша написав:если будет 26,то и я сразу продам отбитое по 24.85
А чего 2 октября не продавали ?
почему не продавал? просто иногда лучше промолчать.
не держите в себе! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:28

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 48 504,03(50 498,99 − 1 994,96) млн.
Овернайти дебіт - 14,5%(15%) - 27 835(18 558 + 9277) млн.
Овернайти кредіт - 18,5%(19%) - 0,001(0 + 0,001) млн.

Загальна ліквідність 548 504,03 + 27 835 - 0.001 = 76339,029(69 056,99 + 7 282,039(+ 346)) млн. гривень.

!!!
ЗʼЯВИВСЯ АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ВІД НБУ.

НБУ вчора пустив все на самоплив і нічого не купував і не продавав.

Все визначили Автономні чинники.
Знову зʼїли трохи готівкі, вже четвертий день поспіль, додавши всього 96 млн.грн. на коррахунки. А всі дивуються чому готівковий курс доляра не росте! Та Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб додали, ясна річ за рахунок виплат ПДВ, 7 180 млн.грн.
!!!

Загальна ліквідність завдячуючи вчорашньому відшкодуванню ПДВ ҐАРНО ВИРОСЛА, і вона перевищує середнє значення.

Вже 62 банки здається дослухалися поради того, що лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках. Який не який, а є прибуток в 14,5 відсотків річних. Коррахунки знову добряче присіли, та гроші пішли на Овернайти дебіт. Плюс вчорашнє ПДВ! Зранку живемо тільки за рахунок добряче зʼїхавших нижче норматива ліквідності коррахунків. Недостача гривні має стримувати ріст доляра. А він йде вгору! Овернайти повернуться в другій половині доби і ліквідність зашкалить. Що буде з курсом валюти?

Грошей для купівлі доляра можливо з ранку і недостатньо, та в другій половині дня зʼявляться.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

PS
Вторинний ринок. Зміни ОВДП за вчора:
- НБУ без змін 337061,03 млн.грн.;
- Банки продали ОВДП на 245046,55 − 245487,28 = −440,73 млн.грн.;
- Юрособи також трошки продали на 20506,88 − 20520,02 = −13,14 млн.грн.;
- Фізичні також продали на 3560 − 3563,44 = −3,4 млн.грн.;
- Та ось нерезиденти КУПИЛИ на 95540,03 − 95082,7 = 457,33 млн.грн.
Короткострокові, та навіть такі довгі як трирічні, здається їм не цікаві, як то показав останній аукціон. Та вони щось вичіплюють на вторинному. Мабуть ще довші і з більшими купонами!

PPS
Сьогодні о 13:30 чекаємо новин по ставці від Московитів.

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 25 жов, 2019 10:38, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:31

то що, на сьогодні ріст на налі відміняється???

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:45

А между тем от минимума, который был ровно месяц назад, гривна потеряла ровно 5% (24/25,2) и ничего, никакой паники! (пока...)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:00

  freeze написав:Сегодня особый день, пошла в жизнь 1000-купюра.

Ждем реал-фото на форуме от первого счастливого обладателя.

скорее всего фото будет из Одессы, там ещё НБУ остался...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:20

  Senkiv написав:то що, на сьогодні ріст на налі відміняється???[mct
Зображення
Такіда... :D :D
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.10.2019..................2519,0651
Доллар прибавил 8 копеек.
Открылись на 11 копеек выше вчерашнего закрытия, что, по всей видимости, явилось продолжением вчерашнего подскока перед самым закрытием. Рынок не очень поверил такому росту, и до начала активной части торгов котировки вернулись на 4 копейки назад. На этом уровне оставались до 12, постепенно сужая спред сверху.
Регулятор вчера участия в торгах не принимал.
Коррсчета чуть просели. Очень существенное увеличение объема суточных сертификатов перевесило не менее впечатляющий объем возмещения НДС.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
23.10.2019
Усього, млн дол. США 468.4
В среду обороты были пониже вторника, но остались очень высокими. Обороты чистые - без участия НБУ.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... то що тут?
- форумчани плакали, кололись, але продовжували їсти(купляти) колючий доляр? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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