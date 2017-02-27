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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2558255925602561

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 316
Не нижче 24.50
54%
172
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
11%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:30

  edvardd написав:
  freeze написав:Сегодня особый день, пошла в жизнь 1000-купюра.

Ждем реал-фото на форуме от первого счастливого обладателя.

скорее всего фото будет из Одессы, там ещё НБУ остался...



Тю, у нас в Одессе уже полгода ими рассчитываются :D
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:42

... за крок до перевороту думок ©

  Alex_ki написав:Тоже только увидел .17 на прием, побежал в отделение) за 5 минут уже стало .15
Сдал под лимит, сразу в обменке в 50м откупился по .98

... а де смайлик в кінці допису? :)

п. с.
... тут вже писали і я ще повторю:
- то треба бути "бєздєльніком"/безробітним, щоб отак серед РОБОЧОГО дня(прослідкувавши рухи графіків/почитавши підказки на форумі) - побігти/поїхати по обмінках/по банках....- і ще, при собі мати кеш/чи зняти в банку ВЕЛИКУ СУМУ(отак зразу, без наперед їх замовлення :) ) - бо в обмінках приймають лише кеш, а не карточку :).... - і вже аж тоді, зловити пару копійок профіту, віписавши/похвалившись тут!
УНІКУМИ! :)
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 25 жов, 2019 13:44, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:43

  Alex_ki написав:Тоже только увидел .17 на прием, побежал в отделение) за 5 минут уже стало .15 Сдал под лимит, сразу в обменке в 50м откупился по .98

"под лимит", це 200 $ ?

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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:51

хтось знає з яких причин на міжбанку після 11 год. пішли вниз?
Нацбанк щось продавав???

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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот ведь Фомы неверующие)
Ну повезло мне работать возле ЖД вокзала) 5 минут до центрального отделения ТАСа, где бумага есть всегда, выдаётся по квитанции от манагера; бакс на выдачу с ощадного есть почти всегда.
И обменок, как простых, так и оптовых, с миняйла, море в 10-15 минутах ногами..
Выписку из ИБ не прикладываю, проверьте уж на слово)Зображення
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:... за крок до перевороту думок ©

Alex_ki написав:
Тоже только увидел .17 на прием, побежал в отделение) за 5 минут уже стало .15
Сдал под лимит, сразу в обменке в 50м откупился по .98


... а де смайлик в кінці допису? :)

п. с.
... тут вже писали і я ще повторю:
- то треба бути "бєздєльніком"/безробітним, щоб отак серед РОБОЧОГО дня(прослідкувавши рухи графіків/почитавши підказки на форумі) - побігти/поїхати по обмінках/по банках....- і ще, при собі мати кеш/чи зняти в банку ВЕЛИКУ СУМУ(отак зразу, без наперед їх замовлення :) ) - бо в обмінках приймають лише кеш, а не карточку :).... - і вже аж тоді, зловити пару копійок профіту, віписавши/похвалившись тут!
УНІКУМИ!

Погано Долярчик рахувати вміє (або, насправді, дурить тут усіх і не такий вже і бідний, як 1000 гривень за копійки тримає) :D
Пруф вже навели, а ось що я бачу з калькуляції (грубо):
150,000 грн = $6000
$6000 * ( 25.15-24.98) = 1020 грн
Встигла людина - їй профіт.
А Долярчику - докори заздрісті. :D
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