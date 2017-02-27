Тю, у нас в Одессе уже полгода ими рассчитываются
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:30
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:42
... за крок до перевороту думок ©
... а де смайлик в кінці допису?
п. с.
... тут вже писали і я ще повторю:
- то треба бути "бєздєльніком"/безробітним, щоб отак серед РОБОЧОГО дня(прослідкувавши рухи графіків/почитавши підказки на форумі) - побігти/поїхати по обмінках/по банках....- і ще, при собі мати кеш/чи зняти в банку ВЕЛИКУ СУМУ(отак зразу, без наперед їх замовлення ) - бо в обмінках приймають лише кеш, а не карточку .... - і вже аж тоді, зловити пару копійок профіту, віписавши/похвалившись тут!
УНІКУМИ!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 25 жов, 2019 13:44, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:43
"под лимит", це 200 $ ?
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:51
хтось знає з яких причин на міжбанку після 11 год. пішли вниз?
Нацбанк щось продавав???
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот ведь Фомы неверующие)
Ну повезло мне работать возле ЖД вокзала) 5 минут до центрального отделения ТАСа, где бумага есть всегда, выдаётся по квитанции от манагера; бакс на выдачу с ощадного есть почти всегда.
И обменок, как простых, так и оптовых, с миняйла, море в 10-15 минутах ногами..
Выписку из ИБ не прикладываю, проверьте уж на слово)
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Погано Долярчик рахувати вміє (або, насправді, дурить тут усіх і не такий вже і бідний, як 1000 гривень за копійки тримає)
Пруф вже навели, а ось що я бачу з калькуляції (грубо):
150,000 грн = $6000
$6000 * ( 25.15-24.98) = 1020 грн
Встигла людина - молодець.
А Долярчику - заздрість
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