Тю, у нас в Одессе уже полгода ими рассчитываются
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:30
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:42
... за крок до перевороту думок ©
... а де смайлик в кінці допису?
п. с.
... тут вже писали і я ще повторю:
- то треба бути "бєздєльніком"/безробітним, щоб отак серед РОБОЧОГО дня(прослідкувавши рухи графіків/почитавши підказки на форумі) - побігти/поїхати по обмінках/по банках....- і ще, при собі мати кеш/чи зняти в банку ВЕЛИКУ СУМУ(отак зразу, без наперед їх замовлення ) - бо в обмінках приймають лише кеш, а не карточку .... - і вже аж тоді, зловити пару копійок профіту, віписавши/похвалившись тут!
УНІКУМИ!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 25 жов, 2019 13:44, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:43
"под лимит", це 200 $ ?
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:51
хтось знає з яких причин на міжбанку після 11 год. пішли вниз?
Нацбанк щось продавав???
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот ведь Фомы неверующие)
Ну повезло мне работать возле ЖД вокзала) 5 минут до центрального отделения ТАСа, где бумага есть всегда, выдаётся по квитанции от манагера; бакс на выдачу с ощадного есть почти всегда.
И обменок, как простых, так и оптовых, с миняйла, море в 10-15 минутах ногами..
Выписку из ИБ не прикладываю, проверьте уж на слово)
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Погано Долярчик рахувати вміє (або, насправді, дурить тут усіх і не такий вже і бідний, як 1000 гривень за копійки тримає)
Пруф вже навели, а ось що я бачу з калькуляції (грубо):
150,000 грн = $6000
$6000 * ( 25.15-24.98) = 1020 грн
Встигла людина - їй профіт.
А Долярчику - докори заздрісті.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:47
сумніваюся я що це правда.
Єдине що там правда, так це те, що через 5хвилин, після курсу 25.17, ТАС почав опускати курси. Але обмінки почали піднімати. І коли ТАС купляв по 15, то хіба що якась роззява могла продати по 24.98 якусь сотку, а не 6 тисяч.
Тоді обмінки купляли вже по 25.03
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:48
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з..........25.10.2019.........28.10.2019
дата розрахунку.........24.10.2019.........25.10.2019
Долар США................2511,4112..........2517,4116
После полудня гривна отыграла почти 2 копейки.
Открылись на 11 копеек выше вчерашнего закрытия, что, по всей видимости, явилось продолжением вчерашнего подскока перед самым закрытием. Рынок не очень поверил такому росту, и до начала активной части торгов котировки вернулись на 4 копейки назад. На этом уровне оставались до 12, постепенно сужая спред сверху.
Около 12 начался новый этап снижения, на этот раз потеряли 5 копеек. После затянувшегося обеда, на уже пустом рынке (пятница), на копейку отскочили. На этом уровне, на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия, встретили официальный курс.
Подозревать НБУ в продаже валюты, думаю, не приходится. Сегодняшняя динамика никак не тянет на резкое колебание. А вот для плановой покупки окно возможностей около полудня было. Надеюсь, что мы это скоро узнаем.
Этот день в истории:
2017 - 2677.00 (-160)
2018 - 2833.55 (-316)
2016 - 2559.53
2015 - 2257.46
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:53
славные были времена, романтика
Ксюха на роликах, все бегают в кедах за социальным доляром,
где эти прекрасные времена, когда всё было предсказуемо?бери сейчас, бо завтра буде дороже,
а сейчас пропал интерес к долярам как надёжному активу.
Гринюня наше ффсё сейчас
самая красивая и крепкая в мире!!!
когнитивный диссонас
и всё это благодаря очольницы Минфину
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:04
Ні - ну сам по собі процес може бути . Але - 6000 - це маленька пачечка . А 150000 - це вже може бути добра торба ( наприклад 50 і 100 ) . Ну і їх потім поки порахують - це ще ... Навіть машинкою . А пару купюр жирні , чи миті ...
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