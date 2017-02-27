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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:05
Senkiv написав:
сумніваюся я що це правда.
Єдине що там правда, так це те, що через 5хвилин, після курсу 25.17, ТАС почав опускати курси. Але обмінки почали піднімати. І коли ТАС купляв по 15, то хіба що якась роззява могла продати по 24.98 якусь сотку, а не 6 тисяч.
Тоді обмінки купляли вже по 25.03*Відправлено з Чату
Дело ваше, сомневаться, или нет)
Я и сам не рассчитывал на такую шару, судя по миняйле - собирался по .05 откупать в ближайшей из обычно используемых мною обменок. Но тут повезло
Если внимательно смотрели, то выстрелили вверх только МБ и онлайн курсы. Что ЧР, что банки на нале и обменки, вообще не повелись на заброс курса
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:07
Alex_ki написав:
Вот ведь Фомы неверующие)Ну повезло мне работать возле ЖД вокзала) 5 минут до центрального отделения ТАСа, где бумага есть всегда, выдаётся по квитанции от манагера; бакс на выдачу с ощадного есть почти всегда.
И обменок, как простых, так и оптовых, с миняйла, море в 10-15 минутах ногами..
Выписку из ИБ не прикладываю, проверьте уж на слово)
... ну, раз так всі зірки зійшлись(і ще й робота така, що можете дивитись весь час на монітор з сайтами НЕ по роботі і ще й в будь-який час можете відлучитись з роботи на потрібний вам час
), то знімаю капелюха!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:10
Puente написав:Ні - ну сам по собі процес може бути . Але - 6000 - це маленька пачечка . А 150000 - це вже може бути добра торба ( наприклад 50 і 100 ) . Ну і їх потім поки порахують - це ще ... Навіть машинкою . А пару купюр жирні , чи миті ...
Это да приходится иногда с торбой)
Просто обычно я в обратном направлении хожу - из таза валюта, из обменки бумага, тут хорошо, если по 200 стопки. Сегодня банк дал 3 пачки 500ток, на машинке считать минуту. Дольше бакс кассирша перед выдачей смотрела, сама все пропечатанные откладывала обратно в кассу
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:15
Долярчик
всё время, к сожалению, не получается
но раза 2-3 в неделю выбежать не в обед на час, чего хватает на сдать и откупить, таки получается)
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Alex_ki
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:22
headshaker написав: Долярчик написав:
... за крок до перевороту думок ©
Alex_ki написав:
Тоже только увидел .17 на прием, побежал в отделение) за 5 минут уже стало .15
Сдал под лимит, сразу в обменке в 50м откупился по .98
... а де смайлик в кінці допису?
п. с.
... тут вже писали і я ще повторю:
- то треба бути "бєздєльніком"/безробітним, щоб отак серед РОБОЧОГО дня(прослідкувавши рухи графіків/почитавши підказки на форумі) - побігти/поїхати по обмінках/по банках....- і ще, при собі мати кеш/чи зняти в банку ВЕЛИКУ СУМУ(отак зразу, без наперед їх замовлення ) - бо в обмінках приймають лише кеш, а не карточку .... - і вже аж тоді, зловити пару копійок профіту, віписавши/похвалившись тут!
УНІКУМИ!
Погано Долярчик
рахувати вміє (або, насправді, дурить тут усіх і не такий вже і бідний, як 1000 гривень за копійки тримає)
Пруф вже навели, а ось що я бачу з калькуляції (грубо):
150,000 грн = $6000
$6000 * ( 25.15-24.98) = 1020 грн
Встигла людина - їй профіт.
А Долярчику
- докори заздрісті.
... - ну пруф - то пруф!©
- хто ж знав, що у нашого колеги - так зірки зійшлись з усім!!!
- і місце роботи!
- і інетом на роботі вільно юзати!
- і робота, напевно, "сама робиться"!
- і від моніторингу валютного ринку НА РОБОТІ - ніхто не відволікає!
- і кеш у банку напоготові!
- і черги в банку не було!
- і.....
- та такій людині вартує в лотерею грати і не тільки в неї!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:25
Фантастична сума, як для каси ТАСу, як правило і 200 нема)) Хоча столиця, все може бути..
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:27
Alex_ki написав:Долярчик
всё время, к сожалению, не получается
но раза 2-3 в неделю выбежать не в обед на час, чего хватает на сдать и откупить, таки получается)
....якщо на цій роботі ще й нормально платять - то тримайтесь за цю роботу двома руками!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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