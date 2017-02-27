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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2559256025612562

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 316
Не нижче 24.50
54%
172
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
11%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Senkiv написав:сумніваюся я що це правда.
Єдине що там правда, так це те, що через 5хвилин, після курсу 25.17, ТАС почав опускати курси. Але обмінки почали піднімати. І коли ТАС купляв по 15, то хіба що якась роззява могла продати по 24.98 якусь сотку, а не 6 тисяч.
Тоді обмінки купляли вже по 25.03

*Відправлено з Чату


Дело ваше, сомневаться, или нет)
Я и сам не рассчитывал на такую шару, судя по миняйле - собирался по .05 откупать в ближайшей из обычно используемых мною обменок. Но тут повезло
Если внимательно смотрели, то выстрелили вверх только МБ и онлайн курсы. Что ЧР, что банки на нале и обменки, вообще не повелись на заброс курса
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:07

  Alex_ki написав:Вот ведь Фомы неверующие)
Ну повезло мне работать возле ЖД вокзала) 5 минут до центрального отделения ТАСа, где бумага есть всегда, выдаётся по квитанции от манагера; бакс на выдачу с ощадного есть почти всегда.
И обменок, как простых, так и оптовых, с миняйла, море в 10-15 минутах ногами..
Выписку из ИБ не прикладываю, проверьте уж на слово)Зображення

... ну, раз так всі зірки зійшлись(і ще й робота така, що можете дивитись весь час на монітор з сайтами НЕ по роботі і ще й в будь-який час можете відлучитись з роботи на потрібний вам час :mrgreen: ), то знімаю капелюха! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Puente написав:Ні - ну сам по собі процес може бути . Але - 6000 - це маленька пачечка . А 150000 - це вже може бути добра торба ( наприклад 50 і 100 ) . Ну і їх потім поки порахують - це ще ... Навіть машинкою . А пару купюр жирні , чи миті ...


Это да приходится иногда с торбой)
Просто обычно я в обратном направлении хожу - из таза валюта, из обменки бумага, тут хорошо, если по 200 стопки. Сегодня банк дал 3 пачки 500ток, на машинке считать минуту. Дольше бакс кассирша перед выдачей смотрела, сама все пропечатанные откладывала обратно в кассу
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:15

Долярчик
всё время, к сожалению, не получается :D
но раза 2-3 в неделю выбежать не в обед на час, чего хватает на сдать и откупить, таки получается)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:22

  headshaker написав:
  Долярчик написав:... за крок до перевороту думок ©

Alex_ki написав:
Тоже только увидел .17 на прием, побежал в отделение) за 5 минут уже стало .15
Сдал под лимит, сразу в обменке в 50м откупился по .98


... а де смайлик в кінці допису? :)

п. с.
... тут вже писали і я ще повторю:
- то треба бути "бєздєльніком"/безробітним, щоб отак серед РОБОЧОГО дня(прослідкувавши рухи графіків/почитавши підказки на форумі) - побігти/поїхати по обмінках/по банках....- і ще, при собі мати кеш/чи зняти в банку ВЕЛИКУ СУМУ(отак зразу, без наперед їх замовлення ) - бо в обмінках приймають лише кеш, а не карточку .... - і вже аж тоді, зловити пару копійок профіту, віписавши/похвалившись тут!
УНІКУМИ!

Погано Долярчик рахувати вміє (або, насправді, дурить тут усіх і не такий вже і бідний, як 1000 гривень за копійки тримає) :D
Пруф вже навели, а ось що я бачу з калькуляції (грубо):
150,000 грн = $6000
$6000 * ( 25.15-24.98) = 1020 грн
Встигла людина - їй профіт.
А Долярчику - докори заздрісті. :D

... - ну пруф - то пруф!©
- хто ж знав, що у нашого колеги - так зірки зійшлись з усім!!!
- і місце роботи!
- і інетом на роботі вільно юзати!
- і робота, напевно, "сама робиться"!
- і від моніторингу валютного ринку НА РОБОТІ - ніхто не відволікає!
- і кеш у банку напоготові!
- і черги в банку не було!
- і.....
- та такій людині вартує в лотерею грати і не тільки в неї! :wink: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фантастична сума, як для каси ТАСу, як правило і 200 нема)) Хоча столиця, все може бути..
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:27

  Alex_ki написав:Долярчик
всё время, к сожалению, не получается :D
но раза 2-3 в неделю выбежать не в обед на час, чего хватает на сдать и откупить, таки получается)

....якщо на цій роботі ще й нормально платять - то тримайтесь за цю роботу двома руками!!! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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