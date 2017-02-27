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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Логика в том, что через 2ю очень мало кто меняет, сравнивая с кассой. Часто вижу пока жду у кассы, то даже банковские сотрудники по соточке покупают через кассу.. да и кассиры часто удивляются, когда узнаЮт, какой курс в приложении..
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:58
... у нас поле не оране для інвесторів!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:22
Живите своим умом!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:27
та знаю, мне вот недавно с Малой Арнаутской батарею для ноута прислали бу, вместо новой...
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:43
Вийшов на 25% з долара в гривню.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:47
Вийшов на 40% з долара ще 3 роки тому. Зараз 50% в гривні.
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